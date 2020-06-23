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Koronavirüs

Paris Belediye Başkanı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa'da Covid-19 vaka sayısı ise 198 bin 155'e çıktı

23 Haziran 2020 16:13

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, BFM Paris kanalına, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir belirti göstermediğini belirtti. 

Öte yandan başkentte kalabalıkların toplandığı müzik festivallerinin iptal edilmemesi gerektiğini ifade eden Hidalgo, insanların eğlenme isteğini anladığını belirtti. 

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e, vaka sayısı ise 198 bin 155'e yükseldi.

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