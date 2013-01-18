Pargalı İbrahim Paşa idam edildi, mezarı ziyaretçi akınına uğradı

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Veziriazam Pargalı İbrahim Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman tarafından öldürtülmesinin ardından, Pargalı’nın mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisi, önceki akşam ekrana gelen bölümüyle izlenme rekoru kırdı. Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan veziri Pargalı İbrahim Paşa’nın idam kararını verdi. Pargalı İbrahim yediği iftar yemeğinin ardından uykusunda boğularak öldürüldü.

Milyonları ekranlara kilitleyen infazın ardından İstanbul’un Fındıklı semtinde bulunan ve Pargalı İbrahim’e ait olduğu iddia edilen mezar ziyaretçi akınına uğradı. Diziyi izleyip infazın etkisinde kalan birçok kişi, mezara gidip Pargalı için dua etti.



İsimsiz mezar



Tarihi kaynaklara göre, Pargalı İbrahim’in cenazesi Galata Canfeda Zaviyesi’ne defnedildi. Mezar yeri, bugünün Fındıklı semtinde. Ancak ziyaretçi akınına uğrayan mezarın çevresinde, İbrahim Paşa’ya ait olduğunu belirten hiçbir yazı yok. Fındıklı’da oturanlar, son dönemde dizi izleyicilerinin sık sık mezara gelip dua ettiklerini söylüyor. Çevre sakinleri ayrıca mezarı korumaya aldıklarını ve yıkılmaya yüz tutan mezar duvarını onardıklarını dile getirdi.