T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pargalı İbrahim Paşa idam edildi, mezarı ziyaretçi akınına uğradı

Pargalı İbrahim’e ait olduğu iddia edilen mezar ziyaretçi akınına uğradı

18 Ocak 2013 08:59

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Veziriazam Pargalı İbrahim Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman tarafından öldürtülmesinin ardından, Pargalı’nın mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisi, önceki akşam ekrana gelen bölümüyle izlenme rekoru kırdı. Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan veziri Pargalı İbrahim Paşa’nın idam kararını verdi. Pargalı İbrahim yediği iftar yemeğinin ardından uykusunda boğularak öldürüldü.

Milyonları ekranlara kilitleyen infazın ardından İstanbul’un Fındıklı semtinde bulunan ve Pargalı İbrahim’e ait olduğu iddia edilen mezar ziyaretçi akınına uğradı. Diziyi izleyip infazın etkisinde kalan birçok kişi, mezara gidip Pargalı için dua etti.


İsimsiz mezar


Tarihi kaynaklara göre, Pargalı İbrahim’in cenazesi Galata Canfeda Zaviyesi’ne defnedildi. Mezar yeri, bugünün Fındıklı semtinde. Ancak ziyaretçi akınına uğrayan mezarın çevresinde, İbrahim Paşa’ya ait olduğunu belirten hiçbir yazı yok. Fındıklı’da oturanlar, son dönemde dizi izleyicilerinin sık sık mezara gelip dua ettiklerini söylüyor. Çevre sakinleri ayrıca mezarı korumaya aldıklarını ve yıkılmaya yüz tutan mezar duvarını onardıklarını dile getirdi. 

ETİKETLER

mezarpargalı ibrahimistanbulmuhteşem yüzyıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24