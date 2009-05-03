Parfümlü losyonlar vajinayı tahriş ediyor

Tuvaletten çıkınca poponuzu çok sıkı bastırarak temizlemek ve bikini bölgesi kuruluğunu parfümlü losyonlarla gidermeye çalışmak; cinsel sağlığı kötü etkiler.



Kadınların cinsel sağlıklarıyla ilgili en ufak hataları, hiç beklenmedik bir anda ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Yılda bir kere jinekoloğa gidip, gerekli testlerden geçmek ise çok ciddi rahatsızlıklardan korur. Bu gerçekten yola çıkan Cosmopolitan dergisi; 'kadınların en sık yaptığı' cinsel sağlık yanlışlarını sıraladı:



Parfümlü losyon



Bikini bölgesinde cilt çok hassastır. Ağda ve tıraş, bu bölgede cildin çok fazla kurumasına sebep olur. Birçok kadın bu kuruluğu gidermek için nemlendirici kullanır. Bu çok yanlış bir davranıştır çünkü; kimyasal maddeler içeren parfümlü ürünler vajina bölgesini tahriş eder. Ayrıca birçok parfümlü losyon, bakterilerin oluşmasına sebep olan şekerli maddeler içerir. Bu da mantar enfeksiyonu riskini artırır. Cinsel sağlığınız için bikini bölgesine parfümsüz ürünler kullanmaya özen göstermelisiniz!



Korunmasız seks



Doğum kontrol yöntemi olarak prezervatif kullanmak ilişkinin en heyecanlı anında çiftlere zor gelebilir. Geri çekme ya da takvim yöntemi ise 'beklenmedik bir hamilelik' riskine zemin hazırlayabilir. Bu yüzden korunmalı ilişki yaşayın. Doğum kontrol hapı (doğru kullanıldığında yüzde 99 koruma sağlar) veya prezervatif (yüzde 98 etkilidir) gibi yöntemler mutlu bir cinsel yaşam için gereklidir.



Yanlış temizlik



Bikini bölgenizde eğer bir zedelenme hissediyorsanız, temizlenme yönteminizi bir kere daha gözden geçirin! Temizlerken bölgeye çok bastırmak, tuvalet kâğıdının cildin çatlaklarının içine girmesine ve bakteri oluşumuna neden olur. Bu bölgeyi tuvalet kâğıdıyla hafif vuruşlarla önden arkaya doğru temizlemelisiniz. Aksi şekilde, arkadan öne doğru temizlendiğinde bakteriler ön tarafa bulaşabilir.

