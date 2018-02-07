Parfüm fabrikasında yangın: 5 ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Kocaeli'nde bir parfüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, 5 ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Parkim isimli parfüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrika alev alev yanarken, Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit’ten olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Alevlerin sardığı fabrikadaki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)