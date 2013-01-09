Pardus ekibi neden dağıtıldı?

TUBİTAK tarafından yazılımda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan milli yazılım Pardus ekibinin dağıtılması soru önergesine konu oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran tarafından, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün, cevaplaması isteğiyle verilen önergede fatih Projesi'nde Pardus yerine Android ve Windows tercih edilmesinin nedeni soruldu.

Oran'ın önergesinde yer alan sorular şöyle:

- Pilot uygulaması Şubat 2012’de başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullara yayılması planlanan FATİH projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarda kullanılan, Google tarafından geliştirilen Linux temelli Android işletim sistemi için Google ve Microsoft firmalarına yapılan ödemelerin toplamı ne kadardır?

- Android işletim sistemi gibi Linux temelli olan ve TÜBİTAK tarafından ulusal olanaklarla geliştirilen yerli işletim sistemi PARDUS niçin FATİH projesinde kullanılmıyor?

PARDUS ekibi niçin dağıtıldı?

- PARDUS ekibinin Ağustos 2011’de atanan TÜBİTAK yöneticileri tarafından dağıtılmasının ve projenin durdurulmasının gerekçesi nedir? FATİH projesi kapsamında dağıtılan her bir tablet için yüklenen lisanslar dolayısıyla Android veya Windows işletim sistemlerinin Google ve Microsoft’tan satın alınabilmesi için mi PARDUS ekibi dağıtıldı?

- Bugüne dek ücretsiz dağıtılan milli işletim sistemi PARDUS’un geliştirilme ve destek süreci artık TÜBİTAK tarafından neden engellenmektedir PARDUS ekibinin dağıtılma gerekçesi nedir?

- Başbakan’ın ‘olur’u ile Ağustos 2011’de TÜBİTAK Başkan Yardımcısı olarak atanan ve kurum içinde yaptığı operasyonlardan sonra 2012 yılında görevden alınmasına karşın kadrosu hala TÜBİTAK’ta bulunan Kıvanç Dinçer ile aranızda kan veya sıhri akrabalık ilişkisi var mıdır? Kıvanç Dinçer’in TÜBİTAK’a atanmasında telkininiz oldu mu?

- Pardus projesinde Temmuz 2011 itibariyle kadrolu ve sözleşmeli olarak toplam kaç çalışan vardır? Bugün itibariyle bu personelin kaçı görevine devam etmektedir?

- Şu sıralarda PARDUS proje ekibindekiler hakkında bilgi toplanması, yeni TÜBİTAK yönetimi tarafından mülakatlara alınarak istifaya zorlanmalarının gerekçeleri nedir? Bu durum ulusal çıkarlara aykırılık teşkil etmiyor mu? PARDUS ekibinin dağıtılması yabancı yazılımcıların lehine bir ortam yaratmaz mı?