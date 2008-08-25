Parçalı Ergenekon



Köksal Toptan'a Ergenekon'u sorduk

Sayın Köksal Toptan.

Meclis Başkanı'sınız... Hukukçusunuz.

Deneyimli bir siyaset ve devlet adamısınız.

12 Eylül 1980'den önce bakandınız... İhtilali yaşadınız.

11 Eylül günü akan kanın, 12 Eylül sabahı duruverdiğini gördünüz.

Bu işlere ne diyorsunuz?.. Ergenekon'a...



Şimdi söz sırası Köksal Toptan'da:

- Bir değerlendirme yapmak zor.

- İddianameyi de tam okuyabilmiş değilim.

- Dava parça parça açılsaydı takibi ve sonuçlanması daha kolay olabilirdi.

- Tabii bazı olaylar arasındaki ilişkileri, bağlantıları tam bilemeyiz.

- Savcı bu kadar beklediğine ve davaları bölüm bölüm ayırmadığına göre demek ki kuvvetli delilleri var.

- Demek olaylar hukuken çok bağlantılı.

- Çok kapsamlı bir dava... Yargılama da, sonuçlandırma da oldukça zor.



Köksal Toptan görüşlerini "genel olarak" söyledi.

"Davayla ilgili ayrıntılara" girmedi. Giremezdi.

Ama "konuyu kapatırken" şöyle dedi:

- Türk demokrasisi adına atılmış çok önemli bir adım.