Parçacık hızlandırıcısı tekrar çalıştı



Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Başkanı Frederich Bordry İsviçre'deki kontrol merkezinden bir açıklama yaptı. Bordry CERN'in Twitter hesabından “Gün bugündür! Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki ışınlar iki yıl sonra ilk kez harekete geçti” diye yazdı.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın martın son haftasında tekrar çalıştırılması planlanıyordu ancak 21 Mart'ta bir kısa devre nedeniyle bu gerçekleşmemişti. Sorunun çözülmesiyle birlikte temel parçacıklar yeniden çarpıştırıcının 27 kilometrelik yörüngesine bırakıldı ve ışık hızında çarpıştırıldı.

Higgs bozonunun varlığı ispat edilmişti

Çarpışma sonucunda ortaya çıkan ürünler aracılığıyla fizikçiler evrenin şimdiye kadar bilinmeyen yapı taşlarını keşfetmeye çalışıyor. 3 yıl önce şimdiye kadar hipotez olarak varlığı kabul edilen Higgs parçacığının varlığı bu sayede kanıtlanmıştı. Higgs bozonu diğer parçacıkların bir kütleye sahip olmasını sağlıyor.

Araştırmacılar Büyük Hadron Çarpıştırıcısı sayesinde evrenin diğer bilmecelerini de çözmeyi umuyor. Karanlık maddenin varlığı ve bileşimi konusunda bilgiler için somut kanıtların elde edilmesi hedefleniyor. Alman Elekton Senkrotron Araştırma Merkezi (DESY) Parçacık Fiziği Direktörü Joachim Mnich “Büyük Hadron Çarpıştırıcısının daha yüksek bir enerjiyle yeniden çalışması bize yeni bilinmeyen alanlara ilerleme ve karanlık madde gibi yeni fiziksel fenomenleri tespit etme imkanını sunuyor” dedi.

Yerin altında bulunan parçacık hızlandırıcısı 2013 yılının şubat ayında 3 yıllık çalışmanın sonunda kapatılmış ve modernize edilmişti.