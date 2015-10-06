Parçacık araştırmacılarına Nobel Fizik Ödülü



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre, araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip olduğunu ortaya koyan çalışmalarından ötürü ödüle layık görüldüler. Fizikçiler 850 bin euro değerindeki ödülü paylaşacak.

Aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" sistemini geliştiren Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura, geçen yılki Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Nobellerin açıklanmasına dün tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Yarın kimya, Perşembe günü ise edebiyat ödülünün sahibi açıklanacak. Merakla beklenen Barış Ödülü ise Cuma günü belli olacak. Pazartesi günü ise ekonomi ödülü duyurulacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.