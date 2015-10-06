T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Parçacık araştırmacılarına Nobel Fizik Ödülü

Atomaltı parçacıkları alanında araştırmalar yapan Japon Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald bu yılki Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

06 Ekim 2015 16:13


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre, araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip olduğunu ortaya koyan çalışmalarından ötürü ödüle layık görüldüler. Fizikçiler 850 bin euro değerindeki ödülü paylaşacak.

Aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" sistemini geliştiren Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura, geçen yılki Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Nobellerin açıklanmasına dün tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Yarın kimya, Perşembe günü ise edebiyat ödülünün sahibi açıklanacak. Merakla beklenen Barış Ödülü ise Cuma günü belli olacak. Pazartesi günü ise ekonomi ödülü duyurulacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AtomaltıJapon Takaaki KajitaKanadalı Arthur McDonaldNobel FizikKraliyet Bilimler AkademisiTakaaki KajitaAydınlatmadaLEDJaponIsamu Akasaki Hiroshi AmanoShuji NakamuraNobelWilliam Campbell Japon Satoshi OmuraYouyouPerşembe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24