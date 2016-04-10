“Parayla saadet satın alabilirsiniz”

‘Parayla saadet olmaz’ şeklindeki genel anlayışı çürüten İngiliz bilim insanları, paranın doğru kullanılması halinde mutluluğun satın alabildiğini ifade etti.

Sputnik’in İngilizce yayınlanan Psychological Science dergisindeki Sandra C. Matz, Joe J. Gladstone ve David Stillwell imzalı makaleden referans verdiği habere göre, parayla mutluluk satın alınabileceği belirtildi. Makalede “Onlarca yıl para ile mutluluk arasında bir bağlantının olmadığı yönündeki araştırmaların aksine, son bulgular doğru kullanılması halinde paranın mutluluğu arttırdığını gösterdi” dedi.

Altı ayda 625 kişinin yaptığı 75 bin bankacılık işlemini inceleyerek gerçekleştirilen araştırma sonucunda, kendi kişilikleri doğrultusunda harcamalar yapan kişilerin daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda bilim insanları mutlu olmak için sahip olunan para miktarının değil, harcama şeklinin önemli olduğunu kaydetti.

Araştırmada trafik cezası veya kumar harcaması yapanların daha nevrotik, eğlence ve seyahat harcamaları yapanların dışa dönük, evcil hayvan ve hayır işleri için para harcayanların uyumlu kişilik özelliklerine sahip olduğu gözlemlendi ve bu özelliklere paralel harcama yapıldıkça mutluluk oranının arttığı izlendi.