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Yaşam

Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü

Belçika'da meydana gelen kazada, sivil paraşütçüler ve pilot hayatını kaybetti

20 Ekim 2013 10:46

Belçika'da sivil paraşütçüleri taşıyan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü.

Uçak, Temploux Hava Üssü'nden kalkıştan 10 dakika sonra Brüksel'in 75 kilometre güneydoğusundaki Fernelmont'un Marchovelette köyüne düştü.

Fernelmont Belediye Başkanı Jean-Claude Nihoul, 10 sivil paraşütçünün ve muhtemelen bir pilotun bulunduğu uçaktaki herkesin öldüğünü açıkladı. 11 kişinin hayatını kaybettiği itfaiye görevlilerince de doğrulandı.

Görgü tanıkları, kanadı kopan uçağın irtifa kaybederek baş üstü yere çakıldığını anlattı.

Başbakan Elio Di Rupo, yaptığı açıklamada, kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını bildirdi.

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