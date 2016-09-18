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Eğitim

"Parası olanlarla olmayan öğrenciler ayrı sınıflara ayrıldı"

Veli: Başka okula da yazdıramıyoruz

18 Eylül 2016 13:58

İstanbul’da bir devlet okulunda yeni kayıt yaptıran öğrenciler, parası olanlar ve olmayanlar diye iki sınıfa ayrıldığı öne sürüldü.

BirGün'den Serbay Mansuroğlu'na konuşan bir veli, düşük gelirlilerin 600 liralık, diğerlerinin ise 2 bin 500 liralık paketle İngilizce öğreneceğini söyledi.

İddiaya göre, İstanbul Üsküdar'da bulunan Capitol Ortaokulu’nda okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerinden para talep edildi. Para toplamanın gerekçesi ise, yıl içinde öğrencilere dağıtılacak iki adet İngilizce ders kitabı ve fazladan verilecek İngilizce dersleri. 

Okul yönetimi velilere iki paket hazırladı. İlk paket 600 liradan oluşuyor. İlk pakette iki adet İngilizce kitabı dağıtılıyor ve 11 saat İngilizce dersi tek öğretmen tarafından anlatılıyor. İkinci paket ise, 2 bin 500 liradan oluşuyor. İçinde yine iki adet kitap ve 11 saat ders İngilizce bulunuyor. Ancak bu defa dersler iki farklı öğretmen tarafından veriliyor. Devlet okullarında resmi olarak öğrencilere 3 saat İngilizce veriliyor.

Sınıfları ayırdılar

Bu sene 5’inci sınıfa kayıt yaptıracak öğrenciler için ayrılan 4 sınıf da ikiye bölündü. 2 bin 500 lira parayı ödeyebilecekler için iki sınıf ve maddi durumu olmayan velilerin çocukları için 2 sınıf oluşturuldu.

Veli: Başka okula da yazdıramıyoruz

 

İsmini açıklamak istemeyen bir veli, kendisinden para istenmesine tepki gösterdi. Veli, “Çocuğumun kaydı yerleşim yerine en yakın olan bu okula sistem tarafından otomatik olarak yapıldı. Okula kayıt yaptırmak için geldiğimde bana iki paket sunuldu. Devlet okulunda bunun olamayacağını, eşimden ayrı ve işsiz olduğumu anlattım. Kabul edilmedi. Okul müdürü ile görüşemedim. Okul Aile Birliği ise bana pazartesi gününe kadar parayı ödemem için zaman tanıdı. Parayı peşin ödemek zorunda olduğumuzu beyan ettiler” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

Veli, parayı ödeyecek maddi imkânı olmaması nedeniyle çocuğu için başka okul arayışına girdiğini belirterek, “Başka okul arayışına girdik, ama yakında başka okul yok. Biraz daha uzakta bir okulu tercih etsek bu defa servis parası ödemek zorunda kalacağız. Çocuğum her an eğitim hayatından olabilir” ifadelerini kullandı.

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