Unico Sigorta ve Paramount Otel kulisi: Satışı Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu engelledi; iade kararı bekleniyor

Kara para suçlamasıyla Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu Unico Sigorta Mayıs ayında Singapurlu bir şirkete satılmış, iki ay sonra bu işlem “sehven” denilerek iptal edilmişti. Kimsenin bir anlam veremediği “sehven iptal” işleminin arkasında Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bulunduğunu duydum.

Sigorta sektörü kulislerinde konuşulanlara göre Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sezgin Baran Korkmaz’a yönelik kara para davaları nedeniyle gelecekteki durumu belirsizliğini koruyan şirketin satışını engelledi.

“Bunu zaten tahmin etmiştik, yeni bilgi değil” diyenler için Unico’yla ilgili birkaç şey daha: Bilindiği gibi şirket, Bodrum’daki Paramount Otel’in de sahibi. Sigortacılık kulislerinde Unico-Paramount ilişkisinin arkasında da Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bulunduğu konuşuluyor. Nasıl mı?

Sigortacılık sektörü şirketlerinin bilançoları geçmişte Sigorta Denetleme Kurumu tarafından denetleniyordu. Bu yetki iki yıl önce kurulan Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na geçti. Kurum, olağan denetimlerinden birinde Unico Sigorta’nın sermayesinde yetersizlik tespit etti ve o dönemde henüz kara para davaları ile boğuşmayan Sezgin Baran Korkmaz’dan sermayenin güçlendirilmesini istedi. Korkmaz da şirkete para koymak yerine Paramount Otel’i koydu.

Daha önce T24’te Unico Sigorta’nın sigortacılık faaliyetlerine hiçbir şey olmamış, patronu uluslararası bir kara para davasından Avusturya’da tutuklu değilmiş gibi devam etmesinin garipliğine dikkat çekmiştim. Sektör yetkilileri, Unico Sigorta dosyasının Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun masasında açık olduğunu, Avusturya’nın Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili iade kararının beklendiğini söylüyorlar.

Malum, Sezgin Baran Korkmaz’ın akladığı paranın kaynağı Amerika Birleşik Devletleri olduğu için bu ülke de Korkmaz’ın iadesini talep ediyor.

Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi durumunda Unico Sigorta’yla ilgili karar için yargı sürecindeki gelişmeler izlenecek.

Peki Avusturya, Sezgin Baran Korkmaz’ı Amerika’ya iade ederse? Kaynaklarım, “O zaman devlet hızlı ve radikal bazı kararlar alacaktır” öngörüsünde bulunuyor.

Şu notu da ekleyerek: “Sezgin Baran Korkmaz’a ait şirketler unutulmuş filan değil, dosyaları ilgili denetim kurumlarının önünde açık; hatta sadece onların değil, devletin en tepesindekilerin masalarında da. Kaderlerine, iadenin hangi ülkeye yapılacağını göre karar verilecek.”