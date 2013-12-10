Ahmed Arif'in oğlu Filinta, parası ödenmeyince Atatürk heykelini söktü

Usta şair Ahmed Arif'in oğlu heykeltıraş Filinta Önal, Kütahya'nın Dumlupınar Hükümet Konağı önündeki Atatürk heykelini söktü. Önal, belediyenin isteği üzerine yaptığı heykel için belediyenin ödeme yapmadığını söyledi. Önal'ın aktarımına göre, "Dumlupınar Belediyesi yetkilileri 7 bin 500 liralık masrafı ödemeyi reddederek, heykelin hediye olarak verilmesini talep etti."

Heykeltıraş Filinta Önal, masrafları ödenmediği gerekçesiyle yaptığı Atatürk heykelini yerinden sökerek kaldırdı. Heykeli Ankara'ya götürmek üzere kamyonete yükleten Önal, Dumlupınar Belediye Başkanı AKP'li Derviş Kavak'ın isteği üzerine yaptığı heykelin Hükümet Konağı önüne konulduğunu söyledi. Doğan Haber Ajansı'ndan Oğuzhan Kılıç'ın haberine göre, heykeltıraş Filinta Önal, Dumlupınar ilçesindeki Kurtuluş Parkı'na da daha önce yine belediyenin isteği üzerine 'Zafer' rölyefi yaptığını ancak bedelini alamadığını, bu nedenle de icra işlemleri başlattığını belirtti.

'Bedelini ödemediler'

Heykeltıraş Filinta Önal, Atatürk Heykeli'nin vergiler hariç 7 bin 500 lira olan bedelinin bugüne kadar ödenmediğini belirterek, Dumlupınar Belediyesi yetkililerinin bunu hediye olarak verilmesi talebinde bulunduklarını anlattı. Son olarak Dumlupınar Kaymakamı Sercan Gökdemir ile görüştüklerini belirten Filinta Önal, "Kaymakam bize heykelin belediye tarafından Hükümet Konağı önüne konulduğunu söyledi. Bu nedenle bedelini ödeme konusunda bize yardımcı olamayacağını belirtti. Biz de bunun üzerine kalkıp buraya geldik ve heykelimizi aldık. Bu heykeli emeğe saygısı ve değerini bilecek bir yere vereceğiz" diye konuştu.