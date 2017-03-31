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Yaşam

Paralimpik tenisçinin aracı park yerinden çekilince Twitter'da duyurdu; araç 3 saat sonra getirildi

"Bu gece sokaktayız, İzmir'de, Bornova'da. Sıkılanları bekleriz. Herkese iyi geceler"

31 Mart 2017 13:45

İzmir'in Bornova ilçesinde engelli park yeri olmadığı için aracını uzak bir noktaya park eden paralimpik tenisçi Büşra Ün, döndüğünde aracını bulamadı. Ün, yaşadıklarını Twitter hesabından paylaştıktan yaklaşık 3 saat sonra aracına kavuştu. 

Takipçileri de destek verdi

Hürriyet'in haberine göre İzmir'de yaşayan milli tenisçi Büşra Ün, aracını park ettiği yer bulamadı. Bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter'dan takipçilerine video paylaşan milli tenisçi, "Şu an gördüğünüz gibi sokaktayım, çünkü sokakta kaldım. İzmir'de sokakların hiç birinde engellilere ayrılmış park yerleri olmadığı için ben de gitmem gereken yere bayağı uzak bir yere park ettim ve geri geldiğimde arabam yoktu. İzmir'e bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gece sokaktayız, İzmir'de, Bornova'da. Sıkılanları bekleriz. Herkese iyi geceler" dedi.

Paylaşılan videonun ardından Ün'e destek veren takipçileri ise yetkililere aracın getirilmesi konusunda çağrı yaptı. Yaklaşık 3 saat sonra aracına kavuşan milli tenisçi, aracın direksiyonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına ''Duyarsızca düzenlenen yollarınızda aklınızca kanunları uygulamak için engelli aracı çekerek neye sebep olduğunuzu bilseniz keşke'' yazdı. 

 

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Büşra Ünengellimilli tenisçiparalimpikİzmirBornovapark

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