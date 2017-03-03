Engelli sporcudan 'merdiven ücreti' tahsil eden notere 15 bin lira ceza kesildi

İzmir'in Buca ilçesinde, paralimpik tenisçi Büşra Ün'e gittiği noterde engelli rampası bulunmadığı gerekçesiyle, bina dışında hizmet verilmesi ve bu nedenle kendisinden 'yol ücreti' adı altında para tahsil edilmesiyle ilgili başlatılan inceleme tamamlandı.

İnceleme sonucunda, bina sahibine 3 bin lira, notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Ne olmuştu? Ne olmuştu?

Milli tekerlekli sandalye tenisçisi Büşra Ün, 3’üncü kattaki notere çıkamadığı için evrakı 25 basamak aşağı inerek imzalatan görevlinin kendisinden 'yol ücreti' adı altında 17.74 lira almasına tepki gösterdi.

Tekerlekli sandalye tenisinde dereceler alan milli sporcu Büşra Ün (23), evrak imzalatmak için Şirinyer’de bir binanın 3’üncü katında hizmet veren 16. Noter’e gitti. Ancak binada asansör yoktu ve genç kızın merdivenleri çıkması da mümkün değildi. Ün, arkadaşı ile evrakı yukarı gönderdi. Görevlinin "İşlem yapması için imzası gerekiyor" demesi üzerine, Ün’ün gelemeyeceği ve aşağıda olduğu söylendi.

İşlemleri tamamlayan noter görevlisi, imza için 25 basamak aşağı inerek Ün’e evrakı imzalattı. Noter masrafı dışında da ‘yol ücreti’ yazarak 17.74 TL para talep etti. Yol ücreti alındığını gören Ün, görevliye “Yol ücreti’ nedir?” diye sordu. Görevli, “Evrakı aşağı getirdik, imzalattık. Yol ücreti işlem parası almamız gerekiyor” yanıtını verdi. Parayı ödeyen milli sporcu, evrakı alarak ayrıldı.

"Daha önce de alındı"

Habertürk gazetesine daha önce de kendilerinden ‘yol ücreti’ adı altında para alındığını anlatan Ün, "Biz zaten noter ücreti ödüyoruz. Ben yukarı çıkamadığım için görevli aşağı geldi, evrakı imzalattı. Bir kez ve 25 basamak indi. Bunun bedeli olarak da 17.74 TL aldı. Böyle noterlik, kanun mu olur mu? Bu olay beni çok üzdü. Sosyal medya hesabımdan paylaştım. Noter açık açık, bana engelli olmamın cezasını kesti. Bu paranın engellilerden alınmaması için bireysel olarak mücadele edeceğim” diye konuştu.