'Paralelcilerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı!'

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatorü Hasan Karakaya, Fethullah Gülen cemaatini eleştirdiği yazısında, "Paralelcilerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı... Bunlar tam bir Türkiye düşmanı, tam bir vatan hainidir. Bunların yaptığını gâvur yapmaz' ifadelerini kullandı.

Karakaya'nın bugün yayımlanan (17 Ağustos 2014) yazısındaki "Paralelcilerin duası kabul olsaydı gokten 'kemik' yağardı" başlıklı bolüm şoyle:

“Paralel Çete’nin klavye militanları” sadece “fitne” üretmek, “kendilerine muhalif” olanlara“küfür ve hakaret” etmekle yetinmiyor...

Bir yandan da; “kriz üretim merkezi” gibi çalışıyorlar...

“Saat başı mail, dakka başı tweet” sallayıp, diyorlar ki;

“Flaş!.. Flaş!.. Flaş!..”

• Obama, Erdoğan’ı tasfiye etmeye kesin kararlı!.. Erdoğan’ı uluslararası mahkemelerde yargılayacaklar!.. Erdoğan’a bir kazık da Putin’den!..

• Moody’s, Türkiye’deki siyasî riskin 2015’e kadar devam edeceğini açıkladı!.. Ekonomik yavaşlama, istihdamı olumsuz etkileyecek, yüzbinlerce insan işsiz kalacak!

• Kuzey Irak’ta kırmızı alârm!.. Putin, Davutoğlu’na darbeyi indirdi!.. Sermayesi güçlü olmayan şirketleri zor günler bekliyor!.. 2014’te emlâk sektörü durgun!.. IŞİD nedeniyle Irak’a yapılan ihracat yarı yarıya düştü!.. Ev için kredi çekecekler dikkat!.. Yerli yatırımcı dışarıya kaçıyor!.. Ekonomi türbülansa girdi!.. Ekonomide kriz geliyor!.. Erdoğan’ın etrafındaki çember daralıyor!”

Daha neler neler!.. Bunlar, sadece bir güne sığan “fitne”ler!.. Öyle bir “mail ve tweet bombardımanı” ki; zannedersiniz, bunlar “vatansever”dir ve Türkiye’yi düşünüyorlar!..

Oysa, bunlar; “Tam bir Türkiye düşmanı ve tam bir vatan hainidir” ki; bunların yaptığını“gâvur” yapmaz!..

Halk Erdoğan’ı “Cumhurbaşkanı” seçti ya, çılgına döndüler...

Artık “beddua”yı bırakıp, “kriz duası”na çıktılar!..

Bunların duası kabul olunsaydı, gökten “kemik” yağardı!