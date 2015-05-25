'Paralel Yapı' operasyonunda Anadolu Atayün tutuklandı

Konya merkezli 19 ilde 'Fethullahçı terör örgütüne üye olmak, soruşturmanın, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, gizlemek veya değiştirmek' suçlamalarıyla 66 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında polis başmüfettişliğinden ihraç edilen 1'inci sınıf Emniyet Müdürü ve Yurt Atayün'ün kardeşi Anadolu Atayün de var.

Konya merkezli 19 ilde 'Fethullahçı terör örgütüne üye olmak, soruşturmanın, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, gizlemek veya değiştirmek' suçlamalarıyla 66 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve 25'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 43 şüpheliden 18'i dün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında polis başmüfettişliğinden ihraç edilen 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün de bulunduğu 5 şüpheliyi tutukladı. Aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Salih Tuzcu ile Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği Başkanı S.C.'nin de bulunduğu 23 kişinin ise arandığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gecen cuma günü 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31'i emniyet mensubu olmak üzere 66 kişiye yönelik yapılan operasyonda, sivil şüphelilerin çoğu işadamlarından oluştu. Şüphelilerin, paralel yapının Konya'daki finansal yapısını organize ettiği öne sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin oluşturdukları mütevelli heyetinin, Konya'daki çok sayıdaki işadamından yardım amaçlı, usulsüz olarak 'himmet parası' adı altında paralel yapıya para topladığı, cemaate yakınlığıyla bilinen bir üniversiteye de araziyi usulsüz olarak temin ettiği iddia edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan polislerin ise 2008 yılında Okyanus Şirketler Grubuna yönelik yapılan operasyonda, sanıklara yönelik asılsız kanıtlar elde etmekle suçlandığı öne sürüldü. 66 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden aralarında eski YÖK Başkan Vekili ve halen Selçuk Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslarararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şaban Çalış, Mevlana Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam, 2008 yılında Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyon döneminde Konya'da Asayiş Şube Müdürlüğü yapan Bingöl eski Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in aralarında bulunduğu 25 kişi polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

5 kişi tutuklandı

Sorguları tamamlanan 18 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bunlardan 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaklaşık 16 saat süren sorgulama sonucu Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyon döneminde Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'nü yapan Polis Başmüfettişliğinden ihraç edilen 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Anadolu Atyün, polis memurları Yücel Ö., Kerim D., işadamı Naim Ç. ve cemaate yakınlığıyla bilinen bir eğitim kurumunun eski genel müdürü Hasan Ç. tutuklandı. 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda tutuklanan Anadolu Atayün'ün, kardeşi olan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Ankara 2. Bölgeden Bağımsız milletvekilliği adayı Yurt Atayün ise daha önce İstanbul'da yapılan paralel yapı operasyonunda tutuklanmıştı.

'Hukuk muktedirlere boyun eğmiştir'

Anadolu Atayün'ün avukatı Süleyman Küçüksucu, "Hukuk bugünde, Türkiye'de yaklaşık 1.5 yıldır olduğu gibi muktedirlere boyun eğmiştir" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir operasyon silahı olarak kurulan sulh ceza mahkemelerinde 13 saattir yapılan savunmalar ışığında biz gözaltındakilerin tamamının tahliyesini beklerken 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu hukuka aykırı, vicdana, kanuna aykırı karar neticesinde Anadolu Atayün'ünde içinde olduğu 5 kişi hiçbir hukuki gerekçe belirtilmeksiniz yaklaşık 50 klasör tutan dosyalar tamamen okunmaksınız, hiçbir sebeb gösterilmeksiniz tutuklanmışlardır. Bu süreç burada bitmeyecek. Yeni tutuklamalar bekliyoruz. İtirazlar bekliyoruz. Daha önceden olduğu gibi ben bu elimde gördüğünüz cübbeyi utanarak taşıyorum."

'Bu bizim şeref madalyalarımız'

Anadolu Atayün'en eşi Birsen Atayün, "Bu bizim şeref madalyalarımız. Allah var, gam yok. Hiç üzülmedik, hiç sıkılmadık, acıtmadı ki. Diyeceğim; Allah bize de nasip etti. Acaba Allah bize nasip etmeyecek miydi, biz kötü insanlar mıyız diye düşünecektik" dedi.

Emniyet Müdürü HSYK'da yargılanacak

Operasyonda İzmir'deki evine baskın yapılan ve bulunamayan eski Konya İl Emniyet Müdürü Salih Tuzcu hakkındaki yakalama kararına yapılan itirazlar sonucu Tuzcu'nun, suç tarihinde İl Emniyet Müdürü olduğu için HSYK Kanunu'na göre hakimlerin tanınan haklara göre yargılanması gerektiği bu nedenle de hakkındaki dosyanın HSYK'da olduğu ve ayrı yargılanacağı belirtildi.

22 kişi aranıyor

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunanlar şunlar: 2008 yılında Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyon sırasında Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü yardımcısı olan ve İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü iken geçen yıl ihraç edilen Mehmet E.,o dönem teknik büro amiri Cemil U., amir Halis Ç., amir Mustafa A., amir İrfan K., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda şube müdürü Ahmet A.K., işadamları; Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği Başkanı (AKTİSAD) Soner C., Ali A., Eşref Ç., Mehmet G., Mehmet Y., İbrahim K., Mehmet D., İbrahim Ö., Hasan H.B., Feyzi Ş., Mehmek H.H., Necati A., Nurettin A., avukatlar; Yalçın T., Muhammet E., Abdülkadır Y.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve polis tarafından aranan 3'ü avukat 9'u işadamı 12 kişinin yurt dışında olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında geçen 11 Mayıs günü avukat M.O. ve sekreteri F.N.P. tutuklanmıştı.