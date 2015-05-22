Eski Bingöl Emniyet Müdürü Taştekin ile polis şefi Anadolu Atayün'e gözaltı kararı

17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından emniyette yaşanan tasfiyelere tepki olarak geçtiğimiz yılın nisan ayında istifa eden eski Bingöl Emniyet Müdürü ve GÜSAM Başkanı Ercan Taştekin, bugün gözaltına alındı. Gözaltı listesinde ayrıca Eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Anadolu Atayün'ün de olduğu öğrenildi

Gözaltına alındığını Twitter'dan duyaran Taştekin, gözaltında olduğunu belirterek ""Muhtemelen, konuşup gerçekleri söylediğimiz için. Sorun değil. Eyvallah." dedi. Üzerine, akla hayale gelmedik iftiralar atacaklarını bildiğini belirten eski emniyet müdürü, "Önemli değil. Ne yaptığımı/yapmadığımı ben de biliyorum herkeste biliyor. Eyvallah." ifadelerini kullandı.

'Okyanus operasyonunu yapan polislere operasyon'

2008 yılında yapılan Okyanus Operasyonu'nda görev alan polis müdürleri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Avukatlar, Konya Adliyesi'nde gizli bir 'algı operasyonu' hazırlığı yapıldığını, Ulusal Yargı Ağı Portalı'na (UYAP) dahi girilmeden kanunsuz ve hukuksuz bir soruşturma yapıldığını deşifre etmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararıyla serbest kalan ancak davası Yargıtay'da temyiz aşamasında bulunan sanık Nusret Argun'un Konya Adliyesi'ne yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada suçlanan polis müdürü Anadolu Atayün'ün avukatı Süleyman Küçüksucu, yaklaşık 9 aydır üzerinde çalışılan UYAP'a işlenmemiş soruşturmanın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dosyanın kapatılması için 04 Mayıs 2015 pazartesi günü Konya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.