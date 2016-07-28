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'Paralel yapı' operasyonu; eski Bursa Valisi Şehabettin Harput dahil 72 kişi gözaltına alındı

Bursa'daki operasyonda eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya da gözaltına alındı

28 Temmuz 2016 13:26

Bursa merkezli 'paralel yapılanma' operasyonunda, eski Bursa Valisi Şehabettin Harput ve eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın da aralarında bulunduğu 73 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınması kararı verilen 73 kişiden Bursa’da 6.5 yıl valilik yapan ve bir dönem İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde de bulunan Harput ile Kahya dün gece yakalandı.

Harput ve Kahya ile birlikte aynı operasyon kapsamında gözaltına alınanlar Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahabettin Harput, görev yaptığı sürede Özel İdare’ye ait binayı Gülen cemaatine ait hastaneye usulsüz verdiği iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Haklarında gözaltı verilen kişilerin yakalanması için polis operasyonu sürdürüyor.

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gözaltıŞehabettin HarputAli Osman KahyaBursaparalel yapı

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