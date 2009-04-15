T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Paralarla kayıplara karışan güvenlik aranıyor

Adıyaman'da, bir bankanın güvenlik görevlisi İl Müdürlüğü veznesinden çektiği 86 bin lira parayla ortadan kayboldu.

15 Nisan 2009 03:00

Adıyaman'da, bir bankada çalışan güvenlik görevlisinin Göksu EDAŞ Adıyaman İl Müdürlüğü veznesinden çektiği 86 bin lira parayla ortadan kaybolduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sinan K. (30), Göksu EDAŞ Adıyaman İl Müdürlüğü veznesinde bulunan 86 bin lirayı alarak bankaya gelmek üzere yola çıktı.

Güvenlik görevlisi Sinan K.'nın bankaya uzun süre dönmemesi nedeniyle Göksu EDAŞ İl Müdürlüğü'nü arayan banka görevlileri, paranın Sinan K. tarafından alındığının belirtilmesi üzerine polise başvurdular.

Bu sırada kimliği açıklanmayan bankada çalışan başka bir güvenlik görevlisinin, ifadesinde, paralarla kaybolan Sinan K.'nın kendisine cep telefonuyla mesaj atarak, "Silahımı ve otomobili bankanın otoparkına bıraktım" dediği öğrenildi.

Yetkililer, Sinan K.'nın arandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24