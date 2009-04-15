Paralarla kayıplara karışan güvenlik aranıyor

Adıyaman'da, bir bankada çalışan güvenlik görevlisinin Göksu EDAŞ Adıyaman İl Müdürlüğü veznesinden çektiği 86 bin lira parayla ortadan kaybolduğu bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sinan K. (30), Göksu EDAŞ Adıyaman İl Müdürlüğü veznesinde bulunan 86 bin lirayı alarak bankaya gelmek üzere yola çıktı.



Güvenlik görevlisi Sinan K.'nın bankaya uzun süre dönmemesi nedeniyle Göksu EDAŞ İl Müdürlüğü'nü arayan banka görevlileri, paranın Sinan K. tarafından alındığının belirtilmesi üzerine polise başvurdular.



Bu sırada kimliği açıklanmayan bankada çalışan başka bir güvenlik görevlisinin, ifadesinde, paralarla kaybolan Sinan K.'nın kendisine cep telefonuyla mesaj atarak, "Silahımı ve otomobili bankanın otoparkına bıraktım" dediği öğrenildi.



Yetkililer, Sinan K.'nın arandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler.

