Parakendeci deposundan yeni Zeugma çıktı!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir perakende şirketinin depo olarak kullanacağı alanda yapılan sondaj kazısında milattan sonra 4’üncü yüzyıla ait antik Roma kenti ortaya çıktı.

Yapılan kurtarma kazısı sonrasında “Batı’nın Zeugması” denebilecek zenginlikte mozaikler bulunduğunu belirten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü, " Anadolu ’da kayıp kentlerin olduğu biliniyor. Yapılacak bilimsel çalışmalar sonucu belki bu kentin de hangi kayıp kent olduğu ortaya çıkacak" dedi.

Yeraltındaki pek çok tarih hazinesinin gün ışığına çıkmayı beklediği Ege’de rutin bir sondaj kazısı sonrasında ortaya çıkan antik Roma kenti büyük heyecan yarattı.

Kanalizasyon sistemi ile bugünkü teknolojilere bin 600 yıl öncesinden meydan okuyan antik kentte bulunan 11 odalı villa kompleksinin 6 odasında mozaiğe rastlanınca çalışmalara hız verildi. İzmir Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkan eserleri basına sahada tanıtan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Osman Murat Süslü, eylül ayının ilk günlerinde bir perakende firmasının depo olarak kullanacağı alanın 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle yasal prosedür gereği yapılan sondaj kazıları sonrasında yoğun arkeolojik izlere rastlandığını kaydetti.

Süslü, bunun üzerine Müze Müdürlüğü’nün kurtarma kazısı başlattığını, bilimsel kriterlere uygun bir çalışmanın sonucunda Milattan Sonra 4’üncü yüzyıla ait Geç Roma/ Doğu Roma/ Bizans denilen döneme denk gelen kültür katmanına rastlandığını kaydetti.

'Batı’nın Zeugması' denebilecek bi yapı

Burada 550 metrekarelik alan içinde bir villa kompleksinin bulunduğunu, bunun da o dönemin modern yapılarına işaret ettiğini aktaran Süslü, villanın 103-105 santimetre yüksekliğinde duvar boyutları olduğunu, 11 odanın 6’sında da mozaiğe rastlandığını kaydetti. Özellikle 57 metrekarelik mozaikte şu an bölgede görülemeyecek pars, kaplan gibi hayvan varlıklarının ve çok çeşitli bitkilerin resmedildiğine de dikkat çeken Süslü, renklendirmenin de doğal malzemelerle yapıldığını tespit ettiklerini aktardı. Kemalpaşa’da böyle bir alanın çıkmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Süslü, "Burada Batı’nın Zeugması’ denebilecek bir yapılaşma var. Alan sadece villadan oluşmuyor. Sondaj kazılarıyla arazi genelinde yapılara rastlamakla beraber zaman içinde zengin verilere de rastlayacağımız aşikar" dedi.

İzmir'e bayram müjdesi

Şu anda bölgede her yıl 22 kazının gerçekleştirildiğini dile getiren Süslü, vatandaşlara da tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili çağrıda bulundu. Burada en üzücü durumun kaçak kazılar olduğunu dile getiren Süslü, yıllardır yurt dışına kaçırılmış eserlerin iadesiyle uğraştıklarını ve son yıllarda başarı elde ettiklerini kaydetti. Kaçak kazı sonucunda çıkarılan eserlerin çok cüzi miktarlarla satıldığını, bu sırada da bilimsel kriterlerden uzak kazı yapıldığı için yoğun tahribat yapıldığını anlatan Süslü, vatandaşlardan bu işle uğraşanları yetkililere bildirmesini isterken, "Biz zaten eser bulduğunu belirten vatandaşlarımıza fazlasıyla ödeme yapıyoruz" diye konuştu.

Zeugma Antik Kenti

Gaziantep ’in Nizip İlçesi’nde Belkıs Köyü sınırları içinde kurulan Zeugma Antik Kenti de mozaik insan portreleri ile büyük üne kavuştu. Yaklaşık 20 bin dönümlük arazide kurulan antik kentin döneminde 80 bin nüfusa sahip olduğu tahmin ediliyor. Büyük İskender’den Roma’ya bir çok uygarlığa ev sahipliği yapan kent, yerli ve yabancı pek çok turistin uğrağı konumunda.