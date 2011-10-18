-Para yerine keçi dağıtıyor İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Çatalca Kaymakamı Nevzat Taşdan, ilçe köylerinde yaşayan ve maddi durumları iyi olmadığından yakınan vatandaşlara para yerine keçi yardımı yapıyor. Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'un Çatalca ilçesine Kaymakam olarak atanan Nevzat Taşdan'ın dikkatini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardım almak için başvuranların sayısının çokluğu çekti. Bunun üzerine bir araştırma yaptıran Taşdan, köylerde yaşayan bazı vatandaşların geçim zorluğu çektiğini belirledi. Taşdan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bir proje hazırlattırarak, fakir çiftçilere hayvan verilmesini istedi. Bu kapsamda köylerde yaşayan ve kaymakamlığa maddi destek için başvuran, ancak iş yapabilecek durumda olan vatandaşlar belirlenerek, kaymakamlığa davet edildi. Kaymakam Taşdan, burada görüştüğü köylülere, arazi ve ahır durumlarına göre aldıkları keçilerden vererek köylerine gönderdi. Taşdan, zaman zaman habersiz olarak gittiği köylerde keçileri de kontrol ediyor.