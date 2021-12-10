Para verip kendini dövdürten siyahi oyuncu Smollett 'sahte nefret suçu' işletmekten suçlu bulundu

Para verip kendini dövdürten Amerikalı siyahi oyuncu Jussie Smollett 'sahte nefret suçu' işletmekten suçlu bulundu.

Savcılık, Hip-Hop dünyasını anlatan ülkenin ünlü dizilerinden “Empire”da rol alan Smollett'e "sempati kazanmak ve kariyerini ilerletmek amacıyla kendisine karşı nefret suçu işletme" suçlamasını yöneltmişti.

Mahkeme jürisi, oyuncu Smollett'i bu iddialardan suçlu buldu.

Jüri yalan söylediğine karar verdi

Euronews'in haberine göre Smollett, Ocak 2019'da Chicago'nun karanlık bir sokağında iki maskeli kişi tarafından saldırıya uğradığını söylemiş fakat sonradan ortaya çıkan delil ve şahitler olayın Smollett tarafından organize edildiğine işaret etmiş ve hakkında dava süreci başlatılmıştı.

15 yıla varan hapis cezası talebiyle açılan davada jüri aktörün polise yalan söylediğine karar verdi. Mahkeme, son kararını 27 Ocak'taki celsede açıklayacak.

Aktörün hapis cezası alma olasılığı bulunsa da bu cezanın zorunlu kamu hizmetine ve denetimli serbestliğe çevrilmesi ihtimali belirtiliyor.

Müvekkilinin yalan söylemediğini savunan aktörün avukatı, mahkemeden çıkacak olumsuz kararın temyizde bozulacağından 'emin olduğunu' söylüyor.

"Saldırganlara 3 bin 500'er dolar ödedi"

Smollett, saldırganların eski Başkan Donald Trump lehinde ırkçı ve homofobik ifadeler kullandığını ve boynuna düğüm attıklarını, üzerine kimyasallar döktüklerini iddia etmişti.

Olaydan bir ay sonra polis, aktörü, şov dünyasındaki profilini yükseltmek amacıyla iki erkek kardeşe saldırıyı gerçekleştirmesi için 3 bin 500'er dolar ödediği iddiası ile gözaltına almıştı.

Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Abimbola ve Olabinjo Osundairo adlı iki kardeş, Smollett'in onlara bir aldatmacaya katılmaları için para ödediğini ve ona nasıl saldıracaklarını öğrettiğini söyledi.

Smollett'in oyunculuk kariyeri olaydan sonra düşüşe geçti. 5 sezonun ardından 2020'de sonlanan “Empire”ın son sezonunda aktör rolünü kaybetti.

Olaydan birkaç ay sonra ortaya çıkan deliller ve tanıklar nedeniyle Smollett, saldırı iddiasını geri çekmişti. Bu da kendisine karşı hukuki sürecin başlamasına neden olmuştu.