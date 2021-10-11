Para ödülü için ölümcül oyunlar oynanan dizi Squid Game mercek altında; "Kore toplumunun sorunlarını ve gerçekliğini yansıtıyor"

Netflix’in en popüler içeriklerinden biri hâline gelen Güney Kore dizisi Squid Game, maddi anlamda zor durumda olan 465 kişinin para ödülü için katıldığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatarak, ülkedeki ekonomik durumu da gözler önüne serdi. Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk "Dizi, Kore toplumunun sorunlarını ve gerçekliğini yansıtıyor" dedi.

The New York Times gazetesinde yer alan haber, popüler Squid Game dizisi üzerinden Güney Kore’deki ekonomik eşitsizliği mercek altına aldı.Squid Game dizisinde, maddi zorluklar çeken, ağır borç altında yaşayan 465 kişinin 38 milyon dolar ödüllü ölümcül çocuk oyunlarına katılması anlatılıyor.

Haberde, dizinin kostümler, dekorlarla da ilgi çektiği ancak aynı zamanda zenginliğin giderek ulaşılması zor hâle geldiği, servet uçurumlarının dikkati çektiği ülkelerde seyredildiği vurgulandı.

Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, Squid Game’le ilgili “Karakterlerin hikâyeleri ve sorunları aşırı derecede kişiselleştirilmiş ancak Kore toplumunun sorunlarını ve gerçekliğini yansıtıyor” dedi.

Dong-hyuk, senaryoyu 2008 yılında bir film olarak yazmış ancak pandemi gibi yeni gelişmeleri de yansıtmak için yenilemişti.

Haberde Squid Games, Kore toplumundaki eşitsizlik hissi ve olanak eşitsizliği konusundaki endişeleri yansıtmak konusunda 2019 yılında Oscar ödülü alan Parasite filmine benzetildi.

Güney Kore ekonomisi geliştikçe servet eşitsizliğinin giderek büyüdüğü belirtildi. Dizi eleştirmeni ve Chungham Üniversitesi’nden modern edebiyat profesörü Yun Suk-jin, “Güney Korelilerin eskiden bir kolektif topluluk ruhu vardı” dedi ve 1990’ların sonundaki Asya ekonomik krizinin ülkedeki olumlu büyüme durumunu tersine çevirdiğini ve “herkesin kendisi için mücadele etmeye başlamasına” neden olduğunu söyledi.

Güney Kore’de borç krizinin giderek büyüdüğünü belirten uzmanlar, ev fiyatlarının da arttığını vurguladı. Başkent Seoul’de ev fiyatları Cumhurbaşkanı Moon Jae-in döneminde yüzde 50’nin üstünde arttı.

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