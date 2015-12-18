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Yaşam

Para için eşcinsel pornolarda oynayan heteroseksüel erkekler anlatıyor...

Sean'in eşi, "kocasının eşcinsel pornolarda oynamasını seksi bulduğunu" söylüyor

18 Aralık 2015 20:16

MTV’nin belgesel serisi True Life/Gerçek Hayat, ‘Gay for Pay/Para için Eşcinsel’ porno endüstrisine odaklanan yeni bir mini belgesel yayınladı. ‘Gay for Pay/Para için Eşcinsel’ yani heteroseksüel erkeklerin para kazanmak için diğer erkeklerle cinsel ilişkiye girmesi porno endüstrisinin en çok izlenen ve kazandıran kategorilerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaos GL'de yer alan habere göre, porno dünyasında Vadim Black olarak bilinen Luke, belgeselde para için pornolarda oynamaya başladığını ve kız arkadaşının bu durumdan haberi olmadığını belirtiyor ve ikili bir hayat kurmayı nasıl başarabildiğini anlatıyor. Bir dönem bu ikili hayat ilerlese de Luke artık iki dünya arasında gidip gelmekten yorulduğunu “Yaşadıklarını saklamak zorunda kalmak artık çok ağır geliyor” diyerek ifade ediyor.

Belgeselde yer alan bir diğer isim Ben yani Sean Cody porno şirketinin Sean’ı evli bir ‘aile adamı’. Ben yakın zamanlarda “çocuklarını desteklemek için” eşcinsel pornolarda oynamaya başlamış. Luke’un aksine Ben’in eşi Crystal oyuncunun bu kariyerinden haberdar. Hatta Crystal kocasının eşcinsel pornoda oynamasını ‘seksi’ buluyor.

Belgeselin fragmanını izlemek için tıklayınız...

 

 

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