Para harcamadan ve çevre dostu kalarak eşyalarımızı nasıl düzenleyebiliriz?

T24 Haber Merkezi

Renkli ve şık bir saklama kabı satın almak, eşyalarınızı düzenli tutmak için heveslenmenizi sağlasa da fazla para harcamadan ve çevre dostu kalarak düzenli olmak mümkün.

Saklama kapları satın almanın işlerimizi kolaylaştırması ve daha eğlenceli hale getirmesi anlaşılabilir bir durum ama önce eşyalarımızı gözden geçirmeliyiz.

Kullanmadığınız eşyalardan kurtulun

Takılarınızı, kıyafetlerinizi ve ayakkabılarınızı sıralayın, böylece artık sevmediğiniz ve giymediğiniz kıyafetlerinizi kolayca fark edebilirsiniz. Ayrıca eşyalarınızı azaltırken, başka ihtiyaçlarınızı fark edebilirsiniz ya da evinizde kendinize daha çok alan yaratabilirsiniz.

Eşyalarınızı daralttıktan sonra, hemen alışveriş yapmaya başlamayın. Raflarınızı, çekmecelerinizi ve dolaplarınızı ayarlayın ve yeni bir liste oluşturun. Bu liste ihtiyacınız olandan fazlasını almamanız konusunda size yol gösterecektir.

Eşyalarınızı dönüştürün

Ortalığı toparlamak için evinizde muhtemelen kullanabileceğiniz sayısız kutu vardır. Örneğin, ayakkabı kutularınıza hoş bir görünüm vermek için onları rengarenk ambalaj kağıtlarıyla kaplayabilirsiniz.

Mağazalardan ya da evlere servisten gelen plastik yiyecek kapları, oyuncakları, legoları ve ofis malzemelerini saklamak için kullanılabilir. Reçelleriniz ya da turşularınız bittikten sonra cam kavanozlarda düğmelerinizi, bozuk paralarınızı ve kalemlerinizi saklayabiliriz.

Küpelerinizi ve kolyelerinizi, artık işe yaramadığını düşündüğünüz küçük hediye kutularına yerleştirirken, kullanmadığınız çay fincanlarınıza yüzüklerinizi koyabilirsiniz. Uzun bir süredir kullanmadığınız ve çöpe atılmayı bekleyen tepsilerinizi de makyaj malzemelerinizi düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Daha az eşya satın alın

Alışveriş yapmanın eğlenceli olması anlaşılabilir bir durum ama daha az eşya satın alırsak evimizde daha çok yer kazanmış oluruz. On güneş gözlüğü yerine iki tane güneş gözlüğüne sahip olsaydınız, onları saklamak için özel bir kaba ihtiyacınız olmazdı. Benzer bir şekilde yirmi nemlendirici krem yerine üç tane nemlendiriciniz olsaydı fazladan eşyalarınız için bir kutuya ihtiyacınız olamayabilirdi.