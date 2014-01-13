Papa'ya motosiklet hediye ettiler

Harley- Davidson Dyna Super Glide marka motosiklet firması Papa Francisco'yason model motosiklet hediye etti.

Harley- Davidson'ın 110 yıldönümü nedeni ile hediye edilen motosiklet törenle Papa’ya teslim edildi. Harley-Davidson’a binmesi imkânsız olan Papa’nın bu hediyeyi 6 Şubat tarihinde Paris’de düzenlenecek olan ‘’Düyanın en büyük markaları’’ fuarında açık artırmaya sunarak satışa çıkarması bekleniyor.



Papa’nın Harley-Davidson marka motosikletinden elde edileceği geliri fakirler arasında paylaşılmasını istediği açıklandı.