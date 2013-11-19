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Dünya

Papa'nın öptüğü 'Fil Adam' konuştu

Papa'nın öptüğü 'Fil Adam' lakaplı kişi yaşadığı o anları 'Cennette gibiydim' sözleriyle anlattı

19 Kasım 2013 12:52

Papa Francis'in St. Peters Meydanı'nda olağan konuşması esnasında kendisine yaklaşan "Fil Adam" ismiyle ünlenen "Recklingausen" hastası kişiyi büyük sevgiyle kucaklayıp öpmesi tüm dünyada olay olmuştu. Daily Mail'e konuşan 53 yaşındaki Vinicio Riva, o an kendisini cennette hissettiğini söyledi.

Riva sözlerine şöyle devam etti:

"Elleri yumuşacıktı ve gülümsemesi o kadar temiz o kadar etkileyici ki... Ama beni en çoketkileyn şey bana sarılıp sarılmamakta bir an bile tereddüt etmemesi oldu. Hastalığım bulaşıcı değil, ama o bunu bilmiyor. Yüzümü okşadı ve o an hissettiğim şey yalnızca aşktı"

Papa ile buluşmasının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Riva, "Sonra teyzeme döndüm ve dedim ki; "İşte tüm acılarımdan kurtuldum'"

"Nörofibromatoz" yeni "Recklinghausen hastalığı" deri ve sinirlerde görülen doku bozulukları nedeniyle oluşuyor. Nadir görülen bu hastalık 50 bin doğumda bir görülüyor.

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