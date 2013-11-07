Papa'nın 'Recklingausen hastalığı'na yakalanan kişiye sarılması olay oldu

Vatikan'da St.Peters Meydanı'nda Papa Francis'in nadir görülen "Recklingausen hastalığı"na yakalanan bir kişiye sarılması ve dua etmesi dünyada olay oldu.

St.Peters Meydanı'nda haftalık konuşması sırasında Papa Francis'e, başında ve gövdesinde sürekli yara çıkan bir kişi yaklaştı. Nadir görülen "Recklingausen hastalığı"na yakalanan kişiyi, Papa Francis büyük bir sevgiyle kucakladı ve öptü.

Kendisi için dua isteyen hastayı, Papa Francis'in kucaklaması ve öpmesi Katolik dünyasında olay oldu. Katolik Haber Ajansı'nın fotoğrafları paylaşmasının ardından, sosyal medyada Papa Francis'e övgüler yağdı.

Recklinghausen hastalığı nedir?

Recklinghausen hastalığına yakalananlar, dış görünüşleri nedeniyle toplum tarafından dışlanıyor. Hastanın gövdesinde ve başında sürekli yara çıktığı için vücut deforme oluyor. Bu hastalığa yakalananlar şiddetli ağrıların yanı sıra, toplum tarafından dışlandıkları için önemli psikolojik sorunlar da yaşıyor.

"Nörofibromatoz" yeni "Recklingausen hastalığı" deri ve sinirlerde görülen doku bozulukları nedeniyle oluşuyor. Nadir görülen bu hastalık 50 bin doğumda bir görülüyor.