Papa'nın 'duygusal ilişkisi' ortaya çıktı



İngiliz yayın kuruluşu BBC'de bu akşam yayınlanacak bir belgesel film, Papa II. Jean Paul'ün Polonya kökenli ABD'li felsefeci Anna-Teresa Tymieniecka'ya yazdığı 350'den fazla şahsi mektubu gün ışığına çıkardı.

Papa, kendisi gibi Polonya kökenli kadın felsefeci Tymieniecka'ya ilk mektubunu onunla tanıştığı yıl olan 1973 yılında göndermiş. Son mektubunu ise 2005'te ölümünden birkaç ay önce kaleme almış.

Papa'nın "duygusal ilişki yaşadığı" Anna-Teresa Tymieniecka bu mektupları 2008 yılında Polonya Milli Kütüphanesi'ne bağışlamış. 2014'te ise ölmüş.

Cinsel perhiz yeminini bozdu mu?

Mektupları inceleyen BBC editörü Edward Stourton, Papa'nın, evli olmasına rağmen Anna-Teresa Tymieniecka ile kurduğu yakın ilişkiye dikkat çekiyor. Stourton, "yaşadıkları, arkadaşlığın ötesinde ama aşk olarak anılamayacak bir şeydi" ifadesini kullanıyor. Gazeteci, Papa'nın cinsel perhiz yeminini bozduğuna dair bir kanıtın bulunmadığını belirtiyor.

'Sen Tanrı'nın bir armağanısın'

BBC'nin belgesel filminde ikilinin birlikte kayak tatili ve uzun yürüyüşlere çıktıkları, beraber kamp yaptıkları belirtiliyor. Bazı mektuplar aradaki yoğun duygusallığa işaret ediyor. 1976 tarihli bir mektupta Papa Anna-Teresa'yı "Tanrı'nın bir armağanı" olarak niteliyor. Bir başka mektupta, "Sevgili Teresa, bana parçalandığını yazıyorsun. Bu sözlere verecek cevap bulamıyorum" diyor. Bir başkasında ise "Çok çok uzaklarda dahi olsan, seni her yerde, her durumda hissediyorum" sözlerini kullanıyor.

Kardinal Karol Wojtyla, 1978'de Papa seçilerek II. Jean Paul adını aldı. 26 yılı aşkın süre Katolik Kilisesi'nin ruhani liderliğini yaptı. 2005 yılında öldü.