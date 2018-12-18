Papağana işkence eden Murat Özdemir gözaltına alındı

Papağana işkence ederken çektiği video sosyal medyada infial yaratan Murat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında kızını dövmek de yer aldı. Ortaköy polis karakoluna götürülen Özdemir'e mahalleli de tepki gösterdi.

İstanbul Barosu hayvan hakları biriminden avukatların da olay yerine geldiği kaydedildi.

Bakan Pakdemirli'den mesaj

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri büyük tepki topladı. Eline aldığı papağanın boğazını sıkarak işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.