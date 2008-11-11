Papağan küçük kızın hayatını kurtardı

Denver bölgesinde bir bebek bakıcısının papağanı, iki yaşındaki bebeği boğularak ölmekten kurtardı.



CBS'in haberine göre, bebek bakıcısı olayı şöyle anlattı: "Ben banyodayken papağanım Willie birdenbire çığlık atmaya ve kanatlarını hızlıca çırpmaya başladı. Sonra, birkaç kez 'anne bebek' diye bağırdı ben banyodan çıkana kadar susmadı. Dışarı çıktığımda Hannah'nın yüzünün morarmaya başladığını fark ettim. Çünkü yemeye çalıştığı kek Hannah'nın boğazında kalmıştı."



"Eğer Willie beni uyarmasaydı, ben belki de banyodan çıkana kadar Hannah boğulmuş olacaktı."

