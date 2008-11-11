T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Papağan küçük kızın hayatını kurtardı

Denver bölgesinde bir bebek bakıcısının papağanı, iki yaşındaki bebeği boğularak ölmekten kurtardı.

11 Kasım 2008 02:00

Denver bölgesinde bir bebek bakıcısının papağanı, iki yaşındaki bebeği boğularak ölmekten kurtardı.

CBS'in haberine göre, bebek bakıcısı olayı şöyle anlattı: "Ben banyodayken papağanım Willie birdenbire çığlık atmaya ve kanatlarını hızlıca çırpmaya başladı. Sonra, birkaç kez 'anne bebek' diye bağırdı ben banyodan çıkana kadar susmadı. Dışarı çıktığımda Hannah'nın yüzünün morarmaya başladığını fark ettim. Çünkü yemeye çalıştığı kek Hannah'nın boğazında kalmıştı."

"Eğer Willie beni uyarmasaydı, ben belki de banyodan çıkana kadar Hannah boğulmuş olacaktı."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24