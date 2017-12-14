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Dünya

Papa: Şeytan gerçek bir kişi, onunla diyaloga girerseniz kaybolursunuz

Papa Francis, "Şeytanın adı ve soyadı olduğunu mu söylüyorsunuz" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi

14 Aralık 2017 19:42

Şeytanın sis gibi bir şey değil, gerçek bir kişi olduğunu savunan Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis,  insanlardan daha akıllı olduğunu söylediği şeytanla diyaloga girilmemesi uyarısında bulundu.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin televizyon kanalı TV2000'de dün akşam yayınlanan bir programda Papa, bir din adamı ile sohbeti sırasında şeytan kavramından söz etti

"O bizden daha akıllıdır; sizi altüst eder, başınızı döndürür ve kaybolursunuz"

"Şeytan kötülüktür. Milano'daki sis gibi değildir. Yayılan bir şey değildir, bir kişidir" diyen Papa, şeytanla iletişimden kaçınılması gerektiğini de söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle emin olduğum bir şey söylemek istiyorum: Şeytanla diyaloğa girilemez. Şeytan'la diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha akıllıdır. Sizi altüst eder, başınızı döndürür ve kaybolursunuz"

"Eğer ne olup bittiğini vaktinde fark etmezseniz sonu kötü olur"

Programı sunan Don Marco Pozza'nın "Yani şeytanın bir adı ve soyadı olduğunu mu söylüyorsun?" diye sorması üzerine de Papa "Evet, eminim" diye cevap verdi. Papa ayrıca şeytanın "nazik davranarak" insanların aklına girdiğini de söyleyerek, "Eğer ne olup bittiğini vaktinde fark etmezseniz sonu kötü olur" dedi.

Papa Franis daha önce de birçok defa şeytandan söz etmiş ve "Yeni nesiller, şeytanın bir mit, bir figür olduğuna, bir fikir olduğuna, kötülük fikri olduğuna inandırıldı. Ama şeytan vardır ve onunla mücadele etmeliyiz" diye konuşmuştu.

"Bizi günaha yönlendiren şeytandır" 

Papa Francis, 2013 yılında Vatikan'da hasta bir kişinin başına dokunarak dua etmiş ve bu dua "şeytan çıkarma ayini" olarak yorumlanmıştı. Papa geçen hafta da, "Padre nostro" (Latince: Pater Noster - Babamız) duasında, insanı günah işlemeye yönlendirenin Tanrı olduğu yönündeki ifadelerin yanlış tercüme ürünü olduğunu söyledi ve "Bizi günaha yönlendiren şeytandır" dedi.

Vatikan uzmanları, Papa Francesco'nun şeytanın gerçek bir kişi olduğu şeklindeki görüşünün birçok Katolik için bile şaşırtıcı olabileceğini söylüyor. Cizvit tarikatından olan Papa Francis'in şeytanla ilgili fikirlerinde, bu tarikatın eğitimini almasının etkili olduğu belirtiliyor.

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