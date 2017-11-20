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Dünya

Papa: Yoksullara yardım cennete pasaportumuz olacak

"Yoksulların mücadele etmek zorunda kaldığı durumu ihmal etmek en büyük günahtır"

20 Kasım 2017 05:45

Vatikan'daki Aziz Petrus Baizilikası'nda binlerce yoksul, evsiz ve işsizi ağırlayan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 'Yoksullara yardım, cennete gitmek için pasaportumuz' dedi

Papa Francis, Dünya Yoksulluk Günü kapsamında Vatikan’daki Aziz Petrus Baizilikası’nda binlerce yoksul, evsiz ve işsizi ağırladı.

Papa Francis’in, kendi girişimiyle başlatılan ve bu yıl ilki düzenlenen etkinlikle dünya genelindeki 1.2 milyarı Katolik nüfusun yoksullara karşı ilgisini çekme amacı taşıdığı bildirildi.

Yaklaşık 7 bin kişinin onur konuğu olarak misafir edildiği Aziz Petrus Baizilikası’ndaki ayinin ardından konuşma yapan Papa Francis, yoksullara yardımın cennetin pasaportu hükmünde olduğunu dile getirdi:

“Yoksulların mücadele etmek zorunda kaldığı durumu ihmal etmek en büyük günahtır. Bunun özel bir tanımı var; ilgisizlik. Yani ‘Bana ne, beni ilgilendirmiyor, bu toplumun işi’ dersek. Kız kardeşlerimize ya da erkek kardeşlerimize sırtımızı dönersek, böylesi bir sorunla karşılaşınca hemen konuyu değiştirirsek Tanrı bize doğru mu düşündük yanlış mı düşündük diye sormayacak, ancak iyilik yapıp yapmadığımıza bakacak. Yoksullukta İsa’nın mevcudiyeti var. Bundan mütevellit yoksulların zayıflıklarında kurtarıcı bir güç var. Eğer dünyanın gözünde onların az da olsa bir değerleri varsa, bilinmeli ki cennete giden yolu açacak olan budur. Yoksullara yardım, bizim cennete gitmek için pasaportumuz. Onlarla ilgilenmek boynumuzun borcudur”

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