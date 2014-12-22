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Dünya

Papa, Noel öncesi kilisenin hastalıklarını sıraladı

Katoliklerin ruhani lideri 'ruhsal Alzheimer' hastalığını, 'ruhani melekelerini gittikçe kaybetmek' olarak tanımladı

22 Aralık 2014 19:15

Papa'nın, Kilise Divanı (Vatikan bürokrasi sınıfı) üyelerine yönelik mesajında saydığı hastalıklar arasında "dünyevi çıkar ve gösteriş peşinde koşmak", "dedikodu terörü", "varoluşsal şizofreni", "ruhsal Alzheimer" da bulunuyor.

Papa Francesco, bu hastalıkların yalnızca Kilise Divanı'nda değil her insanda, cemaatte ve kilisede görülme riski taşıdığını da belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Katoliklerin ruhani lideri "ruhsal Alzheimer" hastalığını, "ruhani melekelerini gittikçe kaybetmek" olarak tanımladı. Varoluşsal şizofreni başlığını ise "Diplomaların ve akademik ünvanların dolduramayacağı ruhani boşluklar yüzünden ikili hayat yaşama" diye açıkladı ve bu hastalıktan mustarip kişilerin gerçeklerle ve insanlarla bağlarını yitirdiğini söyledi.

Papa, Vatikan bürokrasi sınıfını birbirleri arasına "nifak tohumları ekmemeleri" yönünde uyararak, "Kendimizi dedikodu teröründen koruyalım" dedi.

 

'Din adamları uçak gibidir'

 

Papa'nın 15 maddelik listesinde yer alan diğer hastalıklarsa "kendini ölümsüz ya da vazgeçilmez sanmak, işkolik olmak, zihinsel ve ruhsal taşlaşma, aşırı planlı olmak, koordinasyon bozukluğu, rekabet ve kibir, üstlerini tanrılaştırma, başkalarına karşı kayıtsızlık, asık suratlılık, maddiyat düşkünlüğü, gruplaşma, dünyevi çıkar ve gösteriş peşinde koşma" oldu.
Papa Francesco, "Din adamları da uçaklar gibidir, sadece düşünce haber olurlar. Ama aslında çoğu uçar" diyerek tek bir din adamının yaptığı bir yanlışın tüm kiliseye zarar verdiğini de vurguladı.

 

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