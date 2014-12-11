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Kültür-Sanat

Papa'ya tercüman olan Serra Yılmaz'a nefret söylemi

Serra Yılmaz: Sosyal medyada hakaretler ve ‘Vatikan seni işe aldı’ gibi birçok asılsız sözler sarf edenler oldu

11 Aralık 2014 11:03

Papa Francis’in, Türkiye ziyaretinde tercümanlık yapan Serra Yılmaz, sosyal medyadan hakaretler aldığını söyledi. Yılmaz, “Papa’nın çevirmenliğini yaptım diye beni Hristiyanlıkla suçlayan oldu” dedi.

İzmir’deki Yaşar Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelen oyuncu ve çevirmen Serra Yılmaz, dikkat çekici açıklamalarda yaptı.

Papa Francisco’nun geçen ay sonundaki Türkiye ziyareti sırasında tercümanı olan Serra Yılmaz, daha önce de 2006 yılında Türkiye’ye gelen Papa 16. Benediktus’un da çevirmenliğini yaptığını hatırlattı.

Serra Yılmaz, “Papa’nın çevirmenliğini yaptım diye beni Hristiyanlıkla suçlayan oldu. Bırakın bana karşı yazılanları, insanları inançlarına göre yargılamak başlı başına saçma. Ancak sosyal medyada hakaretler ve ‘Vatikan seni işe aldı’ gibi birçok asılsız sözler sarf edenler oldu. İşin doğrusu, bizim Dışişleri Bakanlığı’ndan ismen istediler, ben de gittim ve çevirmenlik yaptım” dedi.

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