Papa'dan Kudüs çağrısı: Şiddet şiddeti doğurur, çatışmaları durduralım

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası çıkan çatışmaların sonlanması için çağrı yaptı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Papa Francesco, Doğu Kudüs'te çıkan çatışmalarla ilgili "Şiddet şiddeti doğurur. Çatışmaları durduralım" dedi.

Papa Francesco sözlerine şöyle devam etti: "Burası bir dua ve barış yeri olsun, şiddetli çatışmaların ve karşılaşmaların yeri olmasın diye dua ediyorum. Herkesi, bu ortak çözüm yollarını aramaya ve böylece bu kutsal şehrin çok dinli kimliği ve çok kültürlülüğüne saygı duyulabilsin"

TIKLAYIN - Filistin Kızılayı: Mescid-i Aksa çevresindeki polis müdahalesi ve çatışmaların son gününde 80 kişi daha yaralandı

TIKLAYIN - Mescid-i Aksa çevresindeki polis müdahalesi ve olaylarda 205 Filistinli yaralandı

Kudüs'te gerilimi, Filistinlilerin İsrail yönetiminin Ramazan ayında kendilerine baskı uyguladığını söylemesiyle tırmanmıştı. İsrail'de mahkemenin gelecek haftalarda birçok Filistinliyi evini terk etmek zorunda bırakma ihtimali olan bir davayı da karara bağlayacak olması gerilimi tırmandırdı.

Cuma günü Mescid-i Aksa'nın etrafında on binlerce Filistinli çevrelerinde yoğun güvenlik önlemiyle cuma namazı için toplandı. Akşam saatlerinde polis ve Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşanan diğer olaylarla birlikte toplamda 205 Filistinlinin yaralandığını belirtildi.