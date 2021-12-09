Pantone 2022'nin rengini belirledi: Very Peri

Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone, 2022 yılının rengini belirledi. Pantone, bu yıl mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih ederek 'Very Peri'yi 2022'nin rengi olarak ilan etti.

Küresel renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü, 2022'nin rengini açıkladı. Bu yıl mevcut renk veri tabanına dalmak yerine, şirket ilk kez yepyeni bir renk tonu yaratan Pantone, mavinin sabitliğini kırmızının heyecanıyla harmanlayarak yeni bir mavi renk tonu elde etti.

'Sakinliğe ilham veren ancak menekşe kırmızısı alt tonla canlandırılan bir mavi' seçen Pantone, 2022'nin rengine 'Very Peri' adını verdi.

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Yeni bir renk bulmak bizim için gerçekten önemliydi. PANTONE 17-3938 Very Peri seçimi, güvenilir ve sevilen mavi renk ailesine yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. Very Peri, yaratıcılığı ve yaratıcı ifadeyi cesaretlendiren canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor" dedi.

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman da "Toplum, rengi kritik bir iletişim biçimi, fikirleri ve duyguları ifade etmenin ve etkilemenin, etkileşim kurmanın ve bağlantı kurmanın bir yolu olarak kabul etmeye devam ediyor. Bu yeni kırmızı-mor tabanlı mavi renk tonunun karmaşıklığı, önümüzde uzanan geniş olasılıkları vurguluyor. Uzun bir izolasyon döneminden çıkarken, Very Peri, günlük yaşam anlayışımızın değiştiği, fiziksel ve dijital yaşamlarımızın daha iç içe geçtiği, içinde yaşadığımız dönüştürücü zamanları temsil ediyor" dedi.