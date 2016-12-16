Pantone 2017 yılının rengini açıkladı: Bu, umutlu olma rengidir

Dünyadaki tüm renkleri bir araya toplayan Pantone şirketi, her yıl, yılın moda rengini açıklıyor. Pantone’ye göre 2017’nin rengi, yeşil. Pantone rengi seçerken, “yaşadığımız dünyanın stresli ve gergin atmosferini” dikkate aldı.

Pantone Renk Enstitüsü’nün direktörü Leatrice Eiseman, Time’a yaptığı açıklamada, "Pantone nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyor: çok stresli ve çok gergin. Bu, umutlu olma rengidir” şeklinde konuştu.

Pantone geçen yıl rose quartz (pudra pembesi) ve serenity (gökyüzü mavisi) olmak üzere iki renk, önceki yıl ise marsala (bordo) rengini, yılın rengi olarak belirlemişti.

Pantone, daha önce yeşili seçmese de yeşile yakın renkler etrafında dolaşmıştı. 2003 yılında aqua sky (mavi tonu), 2005’te mavi turkuaz, 2010’da turkuaz ve 2013’te zümrüt renklerini belirlemişti.

İşte, Pantone göre yılın rengi yeşilin en güzel örneklerini taşıyan bazı ünlüler...









