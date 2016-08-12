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Yaşam

Panik atak geçiren zürafa öldü

Hayvanseverler, esaret altındaki hayvanları korumak için daha sert yasalara ihtiyaç olduğunu söyledi

12 Ağustos 2016 22:19

Tayvan'da çiftleştirilmek için başka bir hayvanat bahçesine nakline karar verilen Hsiao Chiu isimli zürafa, yolculuk sırasında panik atak geçirerek öldü.

Otopsi sonucunda hayvanın zatürre ve yolculuk sebebiyle geçirdiği anksiyeteden acı çekmiş olduğu tespit edilirken, Chiu'nun akciğer ve kalp yetmezliği sonucunda öldüğü belirtildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri yaptığı açıklamada, zürafanın zaten acı bir kaza geçirdiğini ve bu sebepten yolculuğun önceden ertelenmiş olduğunu ifade etti.

Hsiao Chiu'nun ölümü hayvan hakları savunucularını ayaklandırdı. Aktivisitler, esaret altındaki hayvanları korumak için daha sert yasalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tayvan Hayvan ve Çevre Topluluğu Başkanı Chen Yu-min "Hayvanların ölümüne yol açan bu tür ihmalkâr hareketler önlenmeliydi fakat hâlâ devam ediyor" diye konuştu.

Yerel haber kaynakları da zürafanın hastalığının erken tespitinde başarısız kaldığını iddia ederek hayvanat bahçesi yetkililerini eleştirdi.

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