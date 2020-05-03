T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Pandemiyi öngören ödüllü gazeteci koronavirüs sonrasını anlattı: Deliklerimizden çıkıp işsizlikle yüzleşince kolektif öfkenin ne olduğunu görebiliriz

03 Mayıs 2020 11:44

T24 Dış Haberler

Pulitzer ödüllü bilim yazarı gazeteci Laurie Garrett, dünya genelinde 3.4 milyondan fazla insanı etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını ve sonrasında öngördüğü dünyayı anlattı. Koronavirüs salgınının dalgalar halinde etkisini sürdüreceğini öngören Garrett, yaratacağı toplumsal etkileri ise "Dışarı çıkıp yüzde 25 işsizliğin ne anlama geldiğini göreceğiz, işte o zaman kolektif öfkenin neye benzediğini anlayacağız" sözleriyle anlattı. 

New York Times'dan Frank Bruni'ye konuşan ödüllü bilim gazetecisi Garrett, 1994 yılında yazdığı "Gelecek Salgın" adlı kitabı ve daha sonra yaptığı pek çok söyleşide bugün gerçekleşen Covid-19 pandemisine benzer bir salgının dünya için oluşturduğu tehditten bahsetti. Bugün ise Covid-19'un dünyadaki güncel durumunu değerlendiren Garrett, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Koronavirüs tedavisi için onayladığı Remdesivir isimli ilacın tedavi için yeterli etkiye sahip olmayacağını söyledi. Garrett, "Ya tam tedavi bulmalıyız ya da aşı" dedi. Öte yandan, aşının bulunmasıyla ilgili de gelecek yıla kadar beklentisi olmadığını belirten Garrett, "Ben en iyi senaryoda salgının etkisinin 36 ay daha süreceğini söylüyorum" dedi. 

"Hayatı algılayış biçimi tamamen değişecek"

Salgının dalgalar halinde devam edeceğini öngören Garrett, "Bir anda bütün ABD'yi etkileyen ve giden bir tsunami gibi değil de eyalet eyalet etkisini gösterip giden küçük dalgalar gibi olacak, insanların her konuda hayatı algılayış biçimi değişecek. Seyahatin şekli değişecek, yüz yüze yapılan toplantıların gerekliliği sorgulanacak, aileler çocuklarının eyalet dışında üniversiteye gitmesini bir daha düşünecek" dedi. 

"Yeni bir normal yaratacağız"

Dünya genelinde milyonlarca insanın evlerine kapalı bir şekilde salgının geçmesini beklediği günlerde en çok kullanılan "Normale dönmek" cümlesini değerlendiren Garrett, 11 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) düzenlenen saldırıları hatırlatarak, "9/11'den sonra normale döndük mü? Hayır, yeni bir normal yarattık. ABD'yi koruma altına aldık ve her şey değişti. Kimlik göstermeden bir binaya girememeye, uçaklara eskisi gibi binememeye başladık. Şimdi de böyle şeyler olacak" dedi. 

"Kolektif öfkenin ne anlama geldiğini görebiliriz"

Toplumsal hayattaki değişimlerin siyasete de etkisi olacağını söyleyen Garrett, ABD'de Koronavirüs salgını başladığından bu yana artan işsizlik başvurularına işaret etti. Garrett, "Eğer ABD, yeni Koronavirüs dalgasına geçerken zenginlerin daha da zenginleştiği fark edilirse büyük bir siyasi bozulma yaşanabilir" dedi. Garrett, "Deliklerimizden çıkıp yüzde 25 işsizliğin neye benzediğini gördüğümüzde, kolektif öfkenin de ne anlama geldiğini görebiliriz" dedi.  

Bir pandemi yaşandığında pek çok ülkenin salgınla mücadelede yetersizlik nedeniyle kriz yaşayacağını tahmin ettiğini söyleyen Garrett, ABD'nin şu an en çok sorun yaşayan ülke hâline gelmesine şaşırdığını söyledi. Garrett, Donald Trump yönetiminde bilim ve bilim insanlarına yeterli önem verilmediğini söyledi ve "Trump tahmin edilebilecek ne beceriksiz ve gözü kara soytarı" ifadelerini kullandı. Sorunun yalnızca Trump yönetimi olmadığını da söyleyen Garrett, ABD'de sağlık sistemine hiçbir zaman yeterli yatırım yapılmadığını söyledi. 

 

ETİKETLER

laurie garrettbilimgazetecisalgınpandemikoronavirüsişsizlikdünyanormal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24