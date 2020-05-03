Pandemiyi öngören ödüllü gazeteci koronavirüs sonrasını anlattı: Deliklerimizden çıkıp işsizlikle yüzleşince kolektif öfkenin ne olduğunu görebiliriz

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Pulitzer ödüllü bilim yazarı gazeteci Laurie Garrett, dünya genelinde 3.4 milyondan fazla insanı etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını ve sonrasında öngördüğü dünyayı anlattı. Koronavirüs salgınının dalgalar halinde etkisini sürdüreceğini öngören Garrett, yaratacağı toplumsal etkileri ise "Dışarı çıkıp yüzde 25 işsizliğin ne anlama geldiğini göreceğiz, işte o zaman kolektif öfkenin neye benzediğini anlayacağız" sözleriyle anlattı.

New York Times'dan Frank Bruni'ye konuşan ödüllü bilim gazetecisi Garrett, 1994 yılında yazdığı "Gelecek Salgın" adlı kitabı ve daha sonra yaptığı pek çok söyleşide bugün gerçekleşen Covid-19 pandemisine benzer bir salgının dünya için oluşturduğu tehditten bahsetti. Bugün ise Covid-19'un dünyadaki güncel durumunu değerlendiren Garrett, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Koronavirüs tedavisi için onayladığı Remdesivir isimli ilacın tedavi için yeterli etkiye sahip olmayacağını söyledi. Garrett, "Ya tam tedavi bulmalıyız ya da aşı" dedi. Öte yandan, aşının bulunmasıyla ilgili de gelecek yıla kadar beklentisi olmadığını belirten Garrett, "Ben en iyi senaryoda salgının etkisinin 36 ay daha süreceğini söylüyorum" dedi.

"Hayatı algılayış biçimi tamamen değişecek"

Salgının dalgalar halinde devam edeceğini öngören Garrett, "Bir anda bütün ABD'yi etkileyen ve giden bir tsunami gibi değil de eyalet eyalet etkisini gösterip giden küçük dalgalar gibi olacak, insanların her konuda hayatı algılayış biçimi değişecek. Seyahatin şekli değişecek, yüz yüze yapılan toplantıların gerekliliği sorgulanacak, aileler çocuklarının eyalet dışında üniversiteye gitmesini bir daha düşünecek" dedi.

"Yeni bir normal yaratacağız"