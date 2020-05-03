Pandemiyi öngören ödüllü gazeteci koronavirüs sonrasını anlattı: Deliklerimizden çıkıp işsizlikle yüzleşince kolektif öfkenin ne olduğunu görebiliriz

Salgının dalgalar halinde devam edeceğini öngören Garrett, "Bir anda bütün ABD'yi etkileyen ve giden bir tsunami gibi değil de eyalet eyalet etkisini gösterip giden küçük dalgalar gibi olacak, insanların her konuda hayatı algılayış biçimi değişecek. Seyahatin şekli değişecek, yüz yüze yapılan toplantıların gerekliliği sorgulanacak, aileler çocuklarının eyalet dışında üniversiteye gitmesini bir daha düşünecek" dedi.
Dünya genelinde milyonlarca insanın evlerine kapalı bir şekilde salgının geçmesini beklediği günlerde en çok kullanılan "Normale dönmek" cümlesini değerlendiren Garrett, 11 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) düzenlenen saldırıları hatırlatarak, "9/11'den sonra normale döndük mü? Hayır, yeni bir normal yarattık. ABD'yi koruma altına aldık ve her şey değişti. Kimlik göstermeden bir binaya girememeye, uçaklara eskisi gibi binememeye başladık. Şimdi de böyle şeyler olacak" dedi.
"Kolektif öfkenin ne anlama geldiğini görebiliriz"
Toplumsal hayattaki değişimlerin siyasete de etkisi olacağını söyleyen Garrett, ABD'de Koronavirüs salgını başladığından bu yana artan işsizlik başvurularına işaret etti. Garrett, "Eğer ABD, yeni Koronavirüs dalgasına geçerken zenginlerin daha da zenginleştiği fark edilirse büyük bir siyasi bozulma yaşanabilir" dedi. Garrett, "Deliklerimizden çıkıp yüzde 25 işsizliğin neye benzediğini gördüğümüzde, kolektif öfkenin de ne anlama geldiğini görebiliriz" dedi.
Bir pandemi yaşandığında pek çok ülkenin salgınla mücadelede yetersizlik nedeniyle kriz yaşayacağını tahmin ettiğini söyleyen Garrett, ABD'nin şu an en çok sorun yaşayan ülke hâline gelmesine şaşırdığını söyledi. Garrett, Donald Trump yönetiminde bilim ve bilim insanlarına yeterli önem verilmediğini söyledi ve "Trump tahmin edilebilecek ne beceriksiz ve gözü kara soytarı" ifadelerini kullandı. Sorunun yalnızca Trump yönetimi olmadığını da söyleyen Garrett, ABD'de sağlık sistemine hiçbir zaman yeterli yatırım yapılmadığını söyledi.