Pandemiye 14 günlük kritik izleme: Türkiye haritası kırmızıya dönerse kısıtlamalar yeniden devreye sokulacak

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde 15 günü geride kaldı. Vaka sayılarında artış gözlemlenirken uygulamanın akıbetini gelecek iki haftalık süredeki vaka, ölüm, mutasyonlu virüs ve hastane doluluk oranı belirleyecek. Kulislere göre, 14 günlük takvime bakılacak ve Türkiye haritasının kırmızıya dönmesi durumunda kısıtlamalar yeniden devreye alınacak.

Önceki gün kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut tedbirlerin devam edeceğini, yeniden kısıtlama ya da gevşeme kararları almadan bir süre daha izlemede kalınacağını açıklamıştı. Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Türkiye genelinde vaka, ölüm, mutasyonlu virüs, hastane ve yoğun bakım doluluk oranı iki hafta boyunca takip edilecek. 14 günlük takvime bakılarak, Türkiye haritasının kırmızıya dönmesi durumunda kısıtlamalar yeniden devreye alınacak. İyileşme olursa da yeni gevşeme kararları gündeme gelebilecek.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı