Pandemiden sonra: Evden çalışma ve uzaktan çalışma nasıl yürütülecek?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 2020 yılının Mart ayından itibaren birçok şirket uzaktan çalışıyor. Pandemi devam ederken, uzmanlar, şirketlerin ve personelin daha esnek bir çalışma modeline nasıl geçebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

The Guardian'dan Alexandra Topping'in haberine göre, Chartered Management Institute (CMI) tarafından yapılan son araştırmalarda, yöneticilerin yaklaşık yarısının personelin haftada iki ila üç gün ofiste olmasını beklerken, yöneticilerin yüzde 48'inin, artık uzaktan çalışamazlarsa ekip üyelerinin istifa edebileceğinden korktuğu ortaya koyuldu.

Uzmanlar, hibrit çalışma için herkese uyan tek bir model olmadığı konusunda hemfikir. Bazı şirketler ofiste haftada belirli sayıda gün, bazıları ayda en az bir gün şart koşuyor.

CMI CEO'su Ann Francke, en başarılı modellerin en esnek modeller olacağını savunuyor: “İş sonuç odaklı olmalıdır, nerede yaptığınız değil, ne yaptığınız önemlidir".

“Her şey planlamayla ilgili"

Kent Üniversitesi'nden Dr Heejung Chung, belirli sayıda günle karşı karşıya olan ve bu günleri seçebilen çalışanların ev taahhütlerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirterek, "Programınızı iş-yaşam dengesi taleplerinize uydurmak, performans sonuçlarını artıracaktır" dedi.

Esnek ve hibrit çalışma yönetimi danışmanlığı WorkWell Bristol'un kurucusu Kristal McNamara, çalışanların ortaklarının belirli günlerde ofiste olup olmayacağını ve çalışmak için daha sessiz bir evin tercih edilip edilmeyeceğini düşünmek isteyebileceklerini söylüyor: “Her şey planlamayla ilgili. Buna, bir Zoom çağrısına sığamayacağı için çamaşırları kimin asacağını planlamak da dahil. Biriniz daha sık işe gidiyorsa, eve bakmanın ortak bir sorumluluk olduğu gerçeğini planlamanız gerekir"

Timewise esnek çalışma uzmanlarından Jo Burkill, şirketlerin, günler sabit değilse, yöneticilerin ve özenti liderlerin ofise, sorumlu sorumlulukları olanların ise ofise girmesiyle “iki katmanlı” bir hibrit sistem oluşturma riskinin çok bilinçli olması gerektiğini söyleyerek, "Çoğunluğu kadın olan yarı zamanlı çalışanların dikkate alındığından emin olmanın bir yolunu bulamazsak, gerçekten bir yetenek neslini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız" ifadelerini kullandı.

Chartered Institute of Personel and Development başkanı Prof. Cary Cooper, işgücüne daha fazla esneklik sağlamanın zihinsel sağlığı ve üretkenliği artıracağını savunuyor. Sağlık ve Güvenlik Yöneticisine göre, stres, depresyon ve kaygı 2019-20'de işle ilgili tüm hastalıkların yüzde 51'ini ve tüm hastalık günlerinin yüzde 55'ini oluşturdu. “Küresel olarak kanıtlar açıktır: işverenler ve çalışanlar esnek çalışmayı kabul ederse, daha yüksek iş tatminine, daha az hastalık iznine ve ölçebileceğiniz daha yüksek üretkenliğe sahip olursunuz” dedi.