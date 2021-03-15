Pandemide kas ve iskelet sistemi olumsuz etkiledi, neler yapmalısınız?

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden Öğr. Gör. İmge Nas, Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisindean kaynaklı kısıtlamalarla yaşanan fiziksel aktivite eksikliğinin insanların kas ve iskelet sağlığındaki olumsuz etkisine dikkati çekerek "En etkili ilaç egzersizdir" dedi.

İmge Nas pandemi döneminde özellikle gebe kadınları ve evden çalışanları kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı uyararak, "Bir fizyoterapist olarak en çok dikkatimi çeken çalışma ergonomisi. Pandemi öncesinde hastalarımıza verdiğimiz eğitimleri evden çalışma sürecinde de sürdürmelerini önerirdik. Bu uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu pandemide bir kez daha gözlemledik" ifadelerini kullandı.

"En sık boyun, sırt ve bel ağrılarıyla karşılaşıyoruz"

Öğr. Gör. İmge Nas, ergonomik olmayan sandalye masa gibi çalışma üniteleri nedeniyle yaşanan şikayetleri şöyle sıraladı: "Özellikle boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları, kas spazmları, elde veya parmaklarda karıncalanma, uyuşma, bacak ağrıları en sık görülen problemler arasında.



Uzun süre hareketsizliğe bağlı dolaşım bozuklukları bacaklarda ödem şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ofis çalışma düzeninden uzaklaşılarak uyku ve beslenme düzeninin bozulması ve bunlara ek olarak hareketsizliğin de eklenmesi ile yaygın kas ağrılarıyla karşılaşıyoruz."

Neler yapılmalı?

Kişinin çalışırken nasıl bir postürde olduğunu fark etmesi gerektiğine dikkati çeken Öğr. Gör. Nas’ın kas ve iskelet sistemi sağlığı için şu önerilerde bulundu:

"20-30 dakikada bir çalışmayı bırakıp kendi duruşuna odaklanmalı. Omuzlar yukarıda kaslar kasılı ise o kasları gevşetmeli. Çalışırken kolların havada kalmaması için yüksekliği ayarlanabilir bir sandalye kullanmak ve masada destekli olmasını sağlamak faydalı olacaktır.



Başı öne doğru çıkararak ekrana yakınlaşmaya çalışıyorsa sandalyeyi masaya yaklaştırmalı ki düzgün postürü koruyabilsin. Otururken diz ve kalça açısı 90 derece olacak şekilde ayak altına bir destek ile pozisyon korunmalı. Ve yine dolaşımı desteklemek ve bel sağlığını korumak için yarım saatte bir kalkıp hareket etmeli, çeşitli esneme hareketleri yapılmalı. Bu hatırlatmalar için geliştirilmiş çeşitli uygulamalar kullanılabilir."