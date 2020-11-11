Pandemide intiharı düşünenlerin sayısı 3 kart arttı

Covid-19 salgını, nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 280 bine yaklaşırken , bilim insanları, intihar düşünceleri nedeniyle yardım arayan insanların sayısının karantinalar

ilan edilmeye başladığından bu yana 3 katına çıktığını açıkladı.

İngiltere’de yapılan çalışmada ülke çapında getirilen kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik problemler ve yalnızlığın rekor sayıda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve

intihar vakasına yol açtığı görüldü.

NTV'nin haberine göre uzmanlar, Covid-19’un aynı zamanda bir akıl sağlığı pandemisine dönüştüğünü belirtti. Psikiyatrik vakaların gittikçe artacağı uyarısında bulundu.

Rethink Mental Illness adlı yardım kuruluşu intihar düşüncelerinden kurtulmak için

internet sitelerine başvuran insan sayısının son altı ayda 80 bin 298’den 231 bin 271’e sıçradığını açıkladı.

Royal College of Psychiatrists, adlı ruh ve sinir hastalıkları kuruluşu ise 700 çalışanıyla anket yaptı ve

10 kişiden 6’sı Covid-19 pandemisinden öncekine oranla daha fazla acil psikiyatrik vakayla ilgilendiğini söyledi.