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Sağlık

Pandemide intiharı düşünenlerin sayısı 3 kart arttı

Uzmanlar, Covid-19'un akıl sağlığı pandemisine dönüştüğünü belirtiyor

11 Kasım 2020 18:00

Covid-19 salgını, nedeniyle dünya genelinde  yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 280 bine yaklaşırken , bilim insanları,  intihar düşünceleri nedeniyle yardım arayan insanların sayısının karantinalar
ilan edilmeye başladığından bu yana 3 katına çıktığını açıkladı.

İngiltere’de yapılan çalışmada ülke çapında getirilen kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik problemler ve yalnızlığın rekor sayıda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve
intihar vakasına yol açtığı görüldü.

NTV'nin haberine göre uzmanlar, Covid-19’un aynı zamanda bir akıl sağlığı pandemisine dönüştüğünü belirtti.  Psikiyatrik vakaların gittikçe artacağı uyarısında bulundu.

Rethink Mental Illness adlı yardım kuruluşu intihar düşüncelerinden kurtulmak için
internet sitelerine başvuran insan sayısının son altı ayda 80 bin 298’den 231 bin 271’e sıçradığını açıkladı.

Royal College of Psychiatrists, adlı ruh ve sinir hastalıkları kuruluşu ise 700 çalışanıyla anket yaptı ve
10 kişiden 6’sı Covid-19 pandemisinden öncekine oranla daha fazla acil psikiyatrik vakayla ilgilendiğini söyledi.

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Covid-19KoronavirüsİngilterePsikiyatriRethink Mental IllnessRoyal College of Psychiatrists
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