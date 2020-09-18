Pandemide Emmy Ödülleri: Kırmızı halı yok; sunucu boş bir salonda, adaylar evlerinde olacak

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödül Töreni, bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde dijital ortamda ve canlı olarak seyirciyle buluşacak. Talk show sunucusu Jimmy Kimmel, boş bir tiyatro salonunda tek başına töreni sunarken yıldızlar da evlerinden kayıtla katılacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle 72'inci Emmy Ödül Töreni'nde kırmızı halı gibi gelenekler olmayacak. Jimmy Kimmel, törenin sunuculuğunu tek başına bir tiyatro salonunda yapacak. Çeşitli ödüllere aday olan 130 yıldızın evlerine ise gönderilen kameralar onların törene evlerinden canlı bir şekilde katılmalarını sağlayacak.
Watchmen dizisi bu yıl 26 farklı dalda adaylıkla en çok öne dizi oldu.
20 Eylül'de sahiplerini bulacak ödüllerden bazılarının adayları şöyle:
En iyi drama dizisi
Better Call Saul (AMC)
The Crown (Netflix)
The Handmaid’s Tale (Hulu)
Killing Eve (AMC)
The Mandalorian (Disney+)
Ozark (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)
En iyi komedi dizisi
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Dead to Me (Netflix)
The Good Place (NBC)
Insecure (HBO)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
Schitt’s Creek (Pop TV)
What We Do in the Shadows (FX)
En iyi mini dizi
Little Fires Everywhere (Hulu)
Mrs. America (Hulu)
Unbelievable (Netflix)
Unorthodox (Netflix)
Watchmen (HBO)
En iyi kadın oyuncu (Drama)
Jennifer Aniston – The Morning Show
Olivia Colman – The Crown
Jodie Comer – Killing Eve
Laura Linney – Ozark
Sandra Oh – Killing Eve
Zendaya – Euphoria
En iyi erkek oyuncu (Drama)
Jason Bateman – Ozark
Sterling K. Brown – This Is Us
Steve Carell – The Morning Show
Brian Cox – Succession
Billy Porter – Pose
Jeremy Strong – Succession
En iyi kadın oyuncu (Mini dizi/TV filmi)
Cate Blanchett – Mrs. America
Regina King, Watchmen
Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker
Shira Haas – Unorthodox
Kerry Washington – Little Fires Everywhere
En iyi erkek oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
Hugh Jackman – Bad Education
Jeremy Irons – Watchmen
Paul Mescal – Normal People
Jeremy Pope – Hollywood
Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
En iyi kadın oyuncu (Komedi)
Tracee Ellis Ross – Black-ish
Christina Applegate – Dead to Me
Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
Linda Cardellini- Dead to Me
Catherine O’Hara- Schitt’s Creek
Issa Rae – Insecure
En iyi erkek oyuncu (Komedi)
Ted Danson – The Good Place
Michael Douglas – The Kominsky Method
Eugene Levy – Schitt’s Creek
Ramy Youssef – Ramy
Anthony Anderson – Black-ish
Don Cheadle – Black Monday