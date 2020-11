Pandemide Emmy Ödülleri: Kırmızı halı yok; sunucu boş bir salonda, adaylar evlerinde olacak

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödül Töreni, bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde dijital ortamda ve canlı olarak seyirciyle buluşacak. Talk show sunucusu Jimmy Kimmel, boş bir tiyatro salonunda tek başına töreni sunarken yıldızlar da evlerinden kayıtla katılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 72'inci Emmy Ödül Töreni'nde kırmızı halı gibi gelenekler olmayacak. Jimmy Kimmel, törenin sunuculuğunu tek başına bir tiyatro salonunda yapacak. Çeşitli ödüllere aday olan 130 yıldızın evlerine ise gönderilen kameralar onların törene evlerinden canlı bir şekilde katılmalarını sağlayacak.

Watchmen dizisi bu yıl 26 farklı dalda adaylıkla en çok öne dizi oldu.

20 Eylül'de sahiplerini bulacak ödüllerden bazılarının adayları şöyle:

En iyi drama dizisi

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

En iyi komedi dizisi

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Schitt’s Creek (Pop TV)

What We Do in the Shadows (FX)

En iyi mini dizi

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

En iyi kadın oyuncu (Drama)

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Laura Linney – Ozark

Sandra Oh – Killing Eve

Zendaya – Euphoria

En iyi erkek oyuncu (Drama)

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carell – The Morning Show

Brian Cox – Succession

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succession

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi/TV filmi)

Cate Blanchett – Mrs. America

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Shira Haas – Unorthodox

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

En iyi erkek oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Hugh Jackman – Bad Education

Jeremy Irons – Watchmen

Paul Mescal – Normal People

Jeremy Pope – Hollywood

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En iyi kadın oyuncu (Komedi)

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini- Dead to Me

Catherine O’Hara- Schitt’s Creek

Issa Rae – Insecure

En iyi erkek oyuncu (Komedi)

Ted Danson – The Good Place

Michael Douglas – The Kominsky Method

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Ramy Youssef – Ramy

Anthony Anderson – Black-ish

Don Cheadle – Black Monday