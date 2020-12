Pandemide bir eşik daha aşıldı: Günlük can kaybı 10 bini geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin verileri derleyen ölçüm sitesi Worldometer'e göre dünya genelinde can kaybı 10 bin 185 oldu. Böylece ilk ölümün yaşandığı 9 Ocak tarihinden bu yana günlük can kaybı ilk kez 10 bini geçmiş oldu.

ABD, bin 479 yeni can kaybıyla 11 Kasım'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu. ABD'nin ardından 623 ölümle İtalya, 617 ölümle Meksika ve 595 ölümle İngiltere geliyor. Salgında son bir haftanın can kaybı ortalaması ise 8 bin 300'e yükseldi. Koronavirüs salgınında toplam can kaybı da 1 milyon 290 bini aştı.

NTV'de yer alan habere göre veriler dünyanın mart-nisan aylarından daha kötü günler yaşadığını gösteriyor.

Koronavirüs salgınının hızında yavaşlama olmazken önümüzdeki haftalarda da can kayıplarının devam etmesi bekleniyor.

Dün dünya genelinde 613 bin yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 52 milyon 481 bine yükseldi.

Son 7 günün vaka sayısı ortalaması da 574 bin oldu.

Şimdiye kadar 36 milyon 700 bin insan iyileşerek hastalığı atlattı ama halen 15 milyondan fazla aktif koronavirüs vakası bulunuyor.

Salgında fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında da ABD geliyor.

ABD'de şimdiye kadar 247 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ABD'nin ardından 163 bin ölümle Brezilya, 128 bin ölümle Hindistan ve 95 bin ölümle Meksika geliyor.