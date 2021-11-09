Pandemide 25 bin tondan fazla plastik atık okyanuslara atıldı!

Çin’deki Nankin Üniversitesi’nin Atmosfer Bilimleri Okulu’ndan araştırmacılar, pandemi sürecinde 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiğini; bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslara atıldığını duyurdu. Bu plastik atıkların büyük çoğunluğunun insanların virüsten korunmak için edindiği tek kullanımlık ürünlerden oluştuğu vurgulandı.

Araştırmacıların yayınladığı, ‘Covid-19'un neden olduğu plastik atık salınımı ve küresel okyanusların kaderi’ başlıklı makalede, Covid-19 salgınında tek kullanımlık plastik ürünlere olan talebin atmasının, halihazırda kontrolden çıkmış olan plastik kirliliği sorununu daha da artırdığı belirtildi.

Araştırma kapsamında, pandemi sürecinde 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiği; bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslara atıldığı ifade edildi.

"2020'de okyanuslara 1,56 milyon yüz maskesi atıldığı tahmin ediliyor"

Plastik atıkların işlenmesinin özellikle Covid-19 salgını döneminde plastik ürünlere artan talebi karşılamadığına dikkat çekilen makalede şu ifadeler yer aldı:

“Ne yazık ki, plastik atıkların işlenmesi, plastik ürünlere yönelik artan talebi karşılamıyor. Bir milyondan fazla maskenin okyanuslara atıldı. Örneğin, yakın tarihli bir rapor, 2020'de okyanuslara 1,56 milyon yüz maskesinin atıldığını tahmin ediyor. Daha önceki çalışmalar, potansiyel Covid-19 plastik kirliliği sorununu ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Covid-19 atıklarının deniz organizmaları tarafından yutulduğu ve ölümlerine neden olduğu bildirilmiştir."

"Plastik atıklar deniz ekosistemine zarar veriyor"

Ayrıca, makalede Covid-19 ile bağlantılı plastik atıkların yüzyılın sonuna kadar deniz ekosistemine vereceği zararın altı çizildi. Araştırmacılar plastik atıklar araştırması hakkında şu bilgileri verdi:

“Küresel okyanusta pandemi ile ilişkili atık salınımının uzun süreli bir etkisini de bulduk. Bu yüzyılın sonunda, pandemi ile ilişkili neredeyse tüm plastiklerin ya deniz yatağına ve sahillere ulaşacağı, potansiyel olarak bentik ekosistemlere zarar vereceği öngörülüyor.” (DHA)