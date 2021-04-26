Pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için dayanışma kampanyası

Bir yılı aşkın süredir eğlence mekânlarının kapalı olmasından dolayı çalışamayan, hükümetten yeterli desteği alamayan müzisyenler, meslektaşları için "askıda fatura" kampanyası başlattı. 20 gün içerisinde 500'e yakın elektrik, su, telefon ve doğalgaz faturası yatırıldı. 30'a yakın kişinin ev kiraları ödendi.

Pandemi sürecinde restoran, eğlence mekânları ve diğer işyerlerine getirilen kısıtlamalar sonrası birçok esnaf zor durumda kaldı. Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri ise müzisyenler oldu. Müzik aletleri ve sesleri ile para kazanan binlerce müzisyen iş bulamadı. Çoğu müzisyen başka sektörlerde iş buldu. Kirasını ödemek için ise müzik aletlerini ve ev eşyalarını satmak zorunda kaldı. Türkiye genelinde işsizlik ve ekonomik sıkıntıdan dolayı 4 müzisyen intihar etti.

Hükümetten yeterince destek alamayan müzisyenler birbirleri ile dayanışma içerisine girdi. Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine gör İzmir Müzisyenler Derneği, elektrik, su, doğalgaz faturalarının ödenmesi için "askıda fatura" uygulaması başlattı.

Dayanışma çağrısını sosyal medya hesaplarından duyurulması ile bir ayda 500'e yakın fatura yatırıldı. Çağrılar üzerine 30'a yakın kişinin ev kiraları ödendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve STK'lar gıda ve maddi yardımlarda bulundu.

Müzisyenlerin zor durumda olduğunu ifade eden İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, "Büyük mağduriyet yaşayan müzik emekçileri ile dayanışma içerisinde olmaya çalışıyoruz. İşsizlik nedeniyle birikmiş faturalar, kiralar ve erzak ihtiyacı nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Elimizden geldiğince doğrudan dayanışma ve yardımlaşmanın zeminini oluşturmaya çalışıyoruz. Yitirdiğimiz müzisyen arkadaşlarımızın yarattığı üzücü tablo karşısında birbirimizle imece usulü dayanışma ve yardımlaşma ile bu zorlu süreçte nefes ve can olmaya ekonomik-sosyal ve psikolojik baskı ve sorunlarla baş etme gücü kazandırmaya çalışıyoruz. Başka arkadaşlarımızın canlarına kıymasını istemiyoruz. Biz müzik emekçileri hayatı güzelleştireceğiz. Dayanışma yaşatır" diyerek herkesi katkı vermeye davet ediyoruz" dedi.