Pandemi sürecinde en çok 'yüz yüze olmayan seks pozisyonları'nı aradılar!

Büyük Britanya vatandaşları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sonrasında Google’da en çok yüz yüze gelinmesini gerektirmeyen seks pozisyonlarını arattı. İngiltere genelinde tüm aramalarda ‘doggy’ (köpek pozisyonu) 18.100 aramayla en çok aranan ikinci kelime olurken, ‘spooning’ (kaşık pozisyonu) ise 18 bin aramayla üçüncü oldu.

Mynet'in haberine göre; Koronavirüs'e yakalanma riskini en aza indiren seks pozisyonlarının yüz yüze gelinmeyen pozisyonlar olduğu açıklandıktan sonra Google’da en çok bu pozisyonlar arandı.

Şubat ayında 49.500 kez aratılan ‘reverse cow girl’ pozisyonu, geçtiğimiz ay 60 bin kez aratıldı. Doggy pozisyonunun aratılma sayısı ise Şubat’ta 14.800’den 18.100’e çıktı.

Yalnızca ‘seks pozisyonları’ terimi, geçtiğimiz ay Google’da 2.7 milyon kez arandı. ‘Spooning’ (kaşık pozisyonu) kelimesi ise Şubat ayında 14.800 kez aratılmışken bu sayı 18.000’e çıktı.

Yapılan araştırmalar karantina sonrası insanların %84’ünün yakın hane halkı dışındaki insanlarla cinsel ilişkiden kaçındığını gösteriyor. Terrence Higgins Trust adlı kurum ise, karantina sonrasında insanların seksten tamamen kaçınmasının gerçekçi olmadığını söyleyerek, Koronavirüs yayılımı açısından en düşük riske sahip seks pozisyonlarını açıklamıştı.

Terrence Higgins Trust medikal direktörü Dr. Michael Brady "Seks, insan yaşamının önemli bir parçası. İnsanlardan seks yapmamasını istemek gerçekçi değil. Bu nedenle Covid-19 yayılım riski ve seks ihtiyacı arasında bir denge bulunması gerekiyor. Ancak kendinizi koronavirüsten korumanın en iyi yolunun seksten uzak durmak olduğu konusunda netiz. Ancak yayınladığımız tavsiyelerle seks yaparken Covid-19 risklerini yönetebilmek konusunda insanlara yardımcı olmayı umuyoruz" dedi.